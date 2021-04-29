「殯葬天王」龍巖集團，寵愛員工無極限！不但把自家集團總部大樓，打造休閒大樓，員工更是有口福！自家集團主廚「阿吉師」蕭偉吉，日前更榮獲2021年度「亞太十大青年菁英名廚-金獎」榮銜，傳遞幸福，讓員工共享好口福。

第11屆中華美食文化國際交流論壇日前揭曉2021亞太年度餐飲獲獎名單，龍巖公司餐廳主廚蕭偉吉榮獲「亞太十大青年菁英名廚-金獎」，龍巖員工的好口福獲得金獎認證，為幸福企業再添光彩。

龍巖表示，為維護同仁們的健康，龍巖捨棄外包團膳的選項，從台北知名的五星級飯店延攬菁英廚師自組餐飲團隊，從食材來源、烹煮方式、衛生管理和健康美味都嚴格控管品質，在龍巖總部工作的每位同仁，每日都能享用到暱稱為「阿吉師」的蕭偉吉主廚及其團隊，所提供的豐盛午餐。

龍巖表示，多樣的生菜堅果、肉品海鮮、飯麵粥湯、冷熱飲品、現切水果、手工甜點是基本配備，因應節慶和當季食材推出創意料理，如：端午節的「櫻花蝦米糕和蓮子芋香糕」、七夕「巧克力棉花糖吐司」、中元節的「紅燒芋頭燜鴨」和冬至的「薑母鴨佐蔥油麵線」等。

龍巖表示，每週四還有特別的主題風格餐點，例如：南洋風味、台灣小吃、北方麵點、美式漢堡甚至還有米其林餐廳同款美食：金蓬萊排骨酥和頤宮招牌甜點-炸豆腐奶等，年度規劃高達300道菜品。

龍巖表示，「阿吉師」用心研究各色料理，求新求變不時為同仁們帶來驚喜，讓人更加期待每日的用餐時刻。

此外，龍巖員工餐廳也提供年菜、冷凍料理包外帶服務，讓同仁能跟家人同享美食。

至於龍巖各地陵園，以及部分服務據點，所提供的餐食，也是由「阿吉師」負責規劃菜單，親自為龍巖員工、眷屬與客戶把關品質，傳遞幸福共享好口福。

另外龍巖也規劃能讓員工兼顧工作與休閒的健康職場，在龍巖集團總部旁的休閒大樓中設有專業級的百坪健身房、桌/撞球桌、瑜珈/飛輪教室、SPA水療池、KTV和烤箱蒸氣室等休閒設施，歡迎同仁平日或假日使用，另設有按摩室，安排專業的視障按摩師為同仁提供服務。

龍巖亦透過經費補助，鼓勵同仁成立各樣的社團進行跨部門交流培養興趣和運動習慣；也提供健康檢查、生日假、志工假、免費汽機車停車場、交通接駁車等福利，讓員工在工作之餘，能踴躍參與公益活動，擁有更精彩的生活體驗。

龍巖表示，在服務上，龍巖帶給客戶溫暖的感受，對同仁也是如同家人般的關懷備至，生命產業是最需要傳遞溫暖的服務業，由內而外散發的溫度更能感動人心。

(工商 )