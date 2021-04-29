據《路透社》、《日經亞洲》等媒體報導，隨著拜登政府執政滿百日，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)28日出席聯邦參議院委員會聽證時表示，針對北京在川普時期簽署的貿易協議，華府正審核其履約狀況如何，並將據此決定對北京的下一步。話鋒一轉，她也指出全球金屬產能過剩，大部分責任在於中國大陸身上。

《日經亞洲》指出，當參議院商務撥款小組(Appropriations Subcommittee on Commerce.)的議員問到，與中國大陸簽署的第一階段貿易協議執行狀況，戴琪回應目前仍在審查中，項目包括大陸已履行與尚未履行的承諾，以及北京履約的能力。

她認為，由於審核重點著重在大陸採購承諾的履行程度；但相較於僅看貿易數據，協議要取得實質進展就需要更具體的落實，包括購買更多美國商品與海鮮、智慧財產權的保護、農業法規的修訂與開放金融部門。戴琪強調，「我們非常重視這項協議；其中，我們已經檢視其效益，並讓協議中我們能使用的各種工具最大化」。

她也提到，隨然雙方簽署的協議，要求每半年舉行一次部長級協商；但目前還未安排與北京官員舉行會議。

2020年1月，北京同意在2017年採購基礎上，於2年內再採購2,000億美元的美國商品與服務；但在第1年，大陸僅進口1,000億美元的美國商品，僅完成2020年目標1,731億美元的58%。

稍早，她還提到正與歐盟協商關於美國鋼鐵與鋁關稅，以及歐盟報復措施。不過，她重申任何的解決方案，都須先解決全球金屬產能過剩，而這大部分的責任又在中大陸身上。

戴琪解釋，川普祭出的《貿易擴張法》第232條加徵關稅，雖然對美國鋼鐵生產帶來積極影響，卻因各國的報復性關稅而付出代價。其相信，想與美方貿易夥伴一同解決此一問題，就要先解決市場產能過剩的問題。換言之，美國必須與歐盟聯手解決大陸產能過剩的問題。

她表示，「我希望他們(指歐盟)能看見此一問題，並認知道這對其鋼鐵生產與競爭力都構成嚴峻的挑戰。我們能共同解決關稅問題，因此我們需要在更大的範圍內共同努力」。

(中時新聞網)