受惠於財政刺激政策逐漸發酵以及疫苗施打普及化，美國景氣加速復甦，可望支撐金融市場後市表現，由於股、債市皆具吸引力的投資機會，投資專家建議布局多重資產配置，參與後續美國復甦行情。

新冠疫情逐漸趨緩，經濟活動可望於下半年回歸常軌，帶動美國消費需求與企業資本支出回溫。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，由於去年低基期效應，2021年美國經濟預估成長率可望來到6.5％的水準。此外，美國財政刺激政策與寬鬆貨幣環境延續，支撐經濟復甦力道，股票與債券等風險性資產將有表現空間。

趙心盈說，在景氣落底反彈時，美國股市可望展開長期多頭格局。目前美國股市可望進入成長期的主升段行情，股價走勢料將由之前的本益比擴張推動，轉為由企業獲利增長推動股價表現，聯博預期2021年S&P 500指數企業每股盈餘成長率為26％。因此，精選高品質的大型成長股，並視市況配置低波動股，可參與美國股市成長機會，掌握參與類股輪動契機。

至於債市方面，在低利率與溫和通膨的環境下，公債或投資等級債券的收益率偏低，對於有長期收益需求的投資人而言，高收益債券較具有收益投資機會。受惠於景氣復甦與政策環境，企業獲利能力回升，基本面逐漸改善，市場預期美國高收益債券違約率將會趨緩，因此美國高收益債券仍具投資機會。

聯博投資專家認為，美國經濟成長率與企業獲利成長強勁，是今年投資人不可或缺的投資區域之一，建議採攻守兼備的多重資產配置，可參與整體市場成長的動能外，還可靈活掌握各類資產輪動的投資機會，若再搭配DAA動態資產配置，可監控市場波動風險。

(工商 )