統計今年以來投信發行債券原型ETF表現，整體來看跌多漲少，但仍有表現相對亮眼的族群，大陸政策金融債相關ETF表現突圍，在績效前十強中占有七席，前四強更清一色全為大陸政策金融債ETF，因具備評等和收益優勢，表現相對持穩，納入資產配置有助滿足收益、風險控管兼備的投資需求，不妨以相關ETF介入。

群益7+中國政金債ETF經理人曾盈甄表示，今年大陸經濟數據仍維持成長趨勢，且人行貨幣政策定調，將因應經濟數據變動，採取更靈活方式操作，2月以來人行貨幣政策操作，皆與當次到期數量相當，持續朝穩健貨幣政策訊號不變。但財政部推遲地方債發行計畫，在目前市場資金寬鬆下，帶動整體10年期政策性金融債利率，由2月中旬高點3.76％明顯回落至3.57％。

長天期政策性金融債成為利率向下時最為受惠標的，因為採人民幣計價，人民幣升值態勢有利淨值表現，考量主要指數公司陸續將大陸債納入全球指數內，亦有利未來海外基金持續將陸債納入投資標的一環，有助長期政策性金融債走勢。

曾盈甄分析，從大陸政金債的特色來看，其發債機構包括中國進出口銀行、國家開發銀行和中國農業發展銀行，信評等同國債，資產品質無虞，但殖利率則相對優異，高於其他成熟市場國家利率，可說是評等與收益優勢兼具，在當前低利環境下，具備投資吸引力。

隨陸債市日漸開放，人民幣邁向國際化，也使得國際資金對於陸債的配置需求升溫，可望進一步吸引資金進駐，不妨透過大陸政金債ETF介入布局，除投資門檻較低，還能同步享有低成本、交易便利、投資組合透明分散、定期配息等優點。

(工商 )