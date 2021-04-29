全球政府持續推進疫苗接種技頓，美國方面皆種進度超預期，歐洲因疫苗產能及血栓問題，導致進度較慢，加上部份國家近期又有疫情復燃的狀況，對於疫苗及相關藥物的需求短期仍不墜，加上人口老化趨勢結構不變，生技股表現仍可期，可適度以生技相關ETF介入布局，把握投資契機。

群益NBI生技ETF經理人林孟迪表示，疫情管控得當的地方，在經濟逐步開放下，先前需親自前往醫院進行醫療行為，周邊醫材需求可望回溫，加上中長期來看，高齡化趨勢使得生技醫療產業需求有增無減，類股表現仍可期待，投資人不妨適度以生技相關ETF介入布局，把握投資契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕強調，在籌碼面影響下，近期資金流入高貝他類股，導致醫療照護相關類股表現受到壓抑，預計未來隨著市場部分類股過度集中的問題，將再次浮現時，資金開始尋找遭低估但具基本面與題材面支持的類股，醫療照護類股在人口老化支持產業增長下，可望展現落後補漲之姿，後市表現不看淡。

富蘭克林證券投顧認為，儘管生技及製藥產業、經濟及全球所有地區而言，目前仍是充滿挑戰的時期，但對找到應對大流行的解決方案仍持樂觀態度。目前至少四種且可能還有更多種的疫苗，能有效預防感染，這些疫苗已經在全球範圍內開始施打，隨著製造商在未來數月繼續擴大產能，對於有足夠的劑量滿足需求抱持希望，最終疫情干擾將是暫時的，預期生技產業今年下半年營運將恢復正常。

(工商 )