美國經濟復甦預期提振歐洲及亞洲出口前景，率先印證在大陸、南韓、台灣等今年來強勁的出口動能，凸顯亞洲投資題材充沛，及全球供應鏈多樣化利多，更支撐新興亞股長線投資前景。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，疫情影響使全球市場動盪，更加突顯新興市場企業的全球競爭優勢，大陸推動政策正常化及加強平台經濟監管，有助引導市場良性發展，並維持更長期成長動能，台灣與南韓為科技硬體結構性成長，與全球供應鏈多元化受益者。其中嚴重的晶片短缺問題，加深全球對台灣與南韓半導體產業的依賴，以強大的製造能力，主導全球半導體產業。

南韓電池製造商成為全球電動車主要供應商，大陸生技公司致力癌症與其他主要疾病創新療法，成功地將其新藥授權予全球製藥公司。在各行各業中，愈來愈多證據顯示新興亞洲企業正在擴展其價值鏈，展現長期成長潛力。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，儘管有部分市場人士認為，電子商務已來到後期階段，但其實成長潛力仍龐大，不同產業在電子商務的採用差異甚大，一些產業如媒體、零售業已有一定的滲透率，但許多產業的滲透率仍低。

且疫情預期將對消費者行為，造成持久的影響，自疫情大流行以來，全球線上購物人數持續增加，越來越多的行業尋找機會推動線上業務，並發展新的商業模式，如共享經濟、拍賣、影響力行銷等趨勢，均支持全球電子商務的長期投資主題。

(工商 )