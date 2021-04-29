傷害台幣匯率市場的真凶，中央銀行前總裁彭淮南一再緊咬，是外商銀行利用「遠期外匯」（Non- delivery forwards, NDF）漏洞所致！彭淮南29日在清華大學名譽經濟學博士頒授演講中，講了許多他在51年公務員生涯中的問題和挑戰，第一件就是他臨危受命出任中央銀行總裁時，立即面臨亞洲金融危機，必須阻止的資金不斷自台灣外流，加深新台幣貶值的幅度，銀行放款利率大幅上升，彭淮南說，當時問題的源頭其實是在外匯市場，因此央行必須出手阻止漏洞。

彭淮南表示，亞洲金融危機期間資金不停地從台灣外流，新台幣持續貶值，銀行放款利率大幅上升，金融業隔夜拆款加權平均利率，1997年1月為5.653％，至1998年2月升至7.222％。經濟活動也因利率上升而受到影響。當時問題的源頭其實是在外匯市場。若干外商銀行利用制度漏洞，大量承作無本金交割的遠期外匯（Non- delivery forwards, NDF）去套利。

央行至今不肯放寬NDF，就是源自當時的事件，儘管台幣如今面臨的是升值不斷，而非貶值壓力。

彭淮南今天演講的附註中也提及，NDF被拿來套利的作法，與近期2021年3月下旬發生的Archegos資本管理公司操作導致鉅額虧損事件，有異曲同工之妙。

Archegos進行高槓桿操作，且採差價合約（contract for difference, CFD）交易，投機意味十分濃厚， 但一旦賭錯價格變動方向，不但本身會產生鉅額損失，也會連帶影響銀行體系。

「面對這些問題，教科書的制式反應是採取寬鬆的貨幣政策，並讓匯率自由浮動，也就是放任新台幣貶值」，彭淮南說，央行首要的工作就是堵住外銀發現的這個漏洞，於是在1998年5月底宣布停止國內法人辦理NDF交易，先讓外匯市場趨於穩定，課本上教的「實施有效的貨幣政策」需在後面再推，才能利於經濟金融恢復正常運作。

彭淮南並感嘆說，在多年公務員的生涯中，深知一旦遇到問題，首先要察覺問題所在，才能針對問題去解決。這樣的能力， 除了以前在課堂上學習的基本知識之外，也必須熟悉制度的運作與掌握統計數字。畢竟「盡信書不如無書」， 教科書列示的是原理原則，在實際應用時，要能因時因地制宜。

彭淮南說，1998年的NDF事件，只是他擔任總裁之後第一次碰到的挑戰，此後的20年間，一直都有大大小小各種挑戰迎面 而來。如2000年的科技泡沫、2001年美國遭受911恐怖攻擊事件、2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等問題，都是對台灣經濟金融造成負面影響的案例，央行一一沉著應對。

(工商 )