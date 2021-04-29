北投媽祖文化協會本月10日遭人開3槍示威，涉嫌開槍的北聯幫護法楊志豪、郭旻峻今早7點33分，主動分乘保時捷Cayenne 到警局投案，並且交出1把制式、1把道具槍。警方是透過資深刑警策動，由律師聯繫後，讓楊、郭乘坐名車，沒上手銬走進分局，現場還有13名小弟撐傘護送，並拍攝影片畫面，進入分局後提供給媒體使用，現場宛如走星光大道般風光。

趙介佑仇家投案排場超狂，搭名車還有13小弟撐傘護送進警局。(李文正翻攝)

綽號「楊鳩」的楊男，擔任北聯幫護法，與民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑均為北投地方勢力，曾因介紹小弟到趙的公司上班，反遭到餵毒意外死亡，據聞楊找到協會興師問罪，趙男冷漠對待，與「大郭」講好一起開槍尋仇。

趙介佑仇家投案排場超狂，搭名車還有13小弟撐傘護送進警局。(李文正翻攝)

楊鳩案發當天站在中央北路、育仁路口朝位在2樓的媽祖文化協會開2槍，大郭則對空鳴槍，2人隨即逃逸，大郭將價值400萬的瑪莎拉蒂棄置在下八仙的產業道路遭警方尋獲。

被害的媽祖協會理事長趙映光就則為趙介佑的父親，曾擔任北投分局顧問團團長，現任民進黨台北市黨部評委召集人，政商關係聊好，原打算培養兒子趙介佑接班，無奈兒子涉及電信詐欺、販毒外，近日因楊的小弟暴斃後，就得罪北聯幫幹部，導致平時聚會媽祖協會遭槍擊。

而楊鳩平時與警方互動頻繁，熟知辦案方式，犯後第一時間棄車、關機、行蹤成謎，警方持拘票，在平時出入場所埋伏，4月20日執行搜索仍一無所獲，警政署將北投槍擊案列為今年24件重大槍擊案，唯一未破，甚至傳言警政署長陳家欽透過市刑大轉知，若再不破案，將親自參加專案會議，楊、郭2人今委由律師先通知警方，並由小弟陪同向北投警分局投案。

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(中時新聞網)