取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天前往高雄出席嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，及第2艘新竹艦命名下水聯合典禮，她說，今年起海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣也會陸續完成塗裝，不僅可以讓海巡同仁更清楚辨識、更安全執法，更是代表中華民國台灣，展現精實訓練、捍衛藍色國土的決心。

蔡英文指出，這是她這個月第二次來到台船，兩週前是海軍第一艘萬噸級「新型兩棲船塢運輸艦」的下水。今天，則是海巡署第一艘4,000噸級巡防艦「嘉義艦」的交船，以及第二艘巡防艦的下水命名。這連續兩次的第一，都是代表著政府有決心、也有信心，要具體落實國艦國造，強化國防自主的政策。

她說，政策的順利推動除了政府努力，更需要民間的力量共同攜手合作。隨著「嘉義艦」的交船、投入訓練、成軍，以及後續「新竹艦」等相關建案的落實，未來海巡同仁在執行各項勤務上，都能更有力量，也更加地安全。

上個月，臺美雙方簽署了「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，要在保護海洋資源、打擊非法及聯合搜救等工作上共同合作，蔡英文表示，全體海巡同仁可說是身負重任，未來，各位在緝私、驅離取締越界漁船及海上救援同時，也肩負深化國際合作的任務。

蔡英文要求大家務必要全力以赴，「我對各位都很有信心。我們海巡弟兄姊妹一定能做出好成績，讓世界刮目相看，讓國人為大家喝采」。也期待後續的建案，都能如期、如質順利完成。

(中時 )