台驊投控(2636)今天公布第1季財報，在海、空、鐵、陸完整物流產品布局下，第1季營收及獲利再創史上新高，單季合併營收達58.92億元，年增132％，季增21％；集中資源於優質客戶策略見效，毛利率上升至18.08％；獲利部分，由於輕資產策略發酵，業務量雖大幅增長，但費用率仍控制在10％左右，稅後淨利達3.98億元佳績，年增1739％，季增95％，每股盈餘3.16元，達到2020年全年每股盈餘4.72元的67％。

台驊海運業務第1季占總營收比重66％。目前歐美國家因疫情確診人數上升及強勁消費需求和回補庫存，造成塞港、缺工及相關物流設施短缺，出現40年來前所未見全航線搶艙現象，到了第2季，船舶及貨櫃供給更加匱乏，迫使航商漲價及取消航班因應，加上目前終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，以及歐美疫苗施打率提高等，有望帶動全球經濟復甦，在強勁的需求支撐下，海運業務業績有望持續增長。

空運業務占總營收22％，由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡，加上全球國際旅遊限制未解除前，空運艙位仍相當吃緊，進入第2季，在海運缺船及缺艙狀況更為嚴峻下，海轉空貨物增加，航空公司亦陸續調整歐美長程線運價，航空貨運淡季不淡，運價仍然維持在高檔。

中歐/中俄鐵路業務占總營收4％，由於運費遠低於空運，與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，疫情後已成為許多客戶主要的運輸工具，特別是在海空運艙位短缺時，客戶紛紛將貨物轉單至中歐/中俄鐵路，在此次蘇伊士運河事件尤凸顯其優勢。惟鐵路艙位供給遠低於海運，如同海運呈現「一櫃難求」現象。台驊與鐵路公司為長期戰略合作關係，仍可爭取較多和穩定的艙位供給，同時加強與歐洲代理夥伴共同開發歐洲進口之大陸鐵路業務，在有限的資源下，創造更多的獲利。

內貿物流業務占總營收8％，大陸第1季GDP成長率達18％，顯見其經濟復甦的強勁動力，加上大陸政府對於發展內需的堅定策略，以及因為各國疫情影響，大陸消費者無法出國消費，間接促進進口業務持續成長，大陸消費力道不容忽視。台驊集團於大陸地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，在上海、香港、蘇州、廣東等重要城市建置物流倉，內陸運輸線路覆蓋大陸一、二、三級近400個城市，將可望受惠。

以地區別來看，大陸地區第1季營收較去年成長148％；台灣地區成長78％；東亞區成長145％。其中，東南亞地區，由於中美貿易戰續燒，使供應鏈移轉至東南亞策略持續，加上人口紅利及稅賦優勢，將成為業績最具成長爆發力的區域。

由於新冠疫情及蘇伊士運河堵船事件所帶來的供應鏈斷鏈影響，企業對供應鏈的思維由「即時庫存」轉為「安全庫存」，再加上美國政府祭出的經濟刺激方案，物流需求仍然強勁，在海、空、鐵路運輸艙位供給仍然吃緊的現況下，台驊今年展望樂觀。

(時報資訊)