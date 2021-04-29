行政院長蘇貞昌。（報系資料照）

【LIVE直播】衛福部陳報「新冠疫情及防治」 行政院會後記者會

台鐵太魯閣號本月初發生重大事故，台鐵安全改善及轉型方向備受關注，交通部長王國材今表示，台鐵現在朝國營公司化轉型，現有員工福利待遇不會減少，目標要在3年內，如果可以加速推動，會盡量加速提前完成目標。

交通部今於行政院會報告「台灣鐵路管理局改革方向」，面對台鐵改革及轉型進度，王國材於行政院會後記者會表示，現在是朝國營公司化來規劃，過往交通部的營運單位內，有相當多的經驗，像是中華郵政，桃園機場公司等。

至於現有員工擔心待遇及福利受影響，王國材說，公務員可以沿用身分，5年內可選擇公司的規章來處理，所以相關的福利待遇都不會減少。

現行台鐵小站虧損及舊制退休金每年約59億元，行政院日前拍板由政府負擔。王國材說，現行台鐵負債約2千億元，其中有676億元是舊制的退撫金，希望未來能把676億元打消掉；剩餘1400億元左右的借款，交通部希望，台鐵在營收、服務及資產活化有所努力。

行政院發言人羅秉成強調，台鐵百年包袱負擔重，台鐵財務虧損改善及安全提升、改型，政府會予以協助，不會放任台鐵獨自承擔。

羅秉成說，台鐵轉型部分，蘇貞昌已指示政委龔明鑫督導協調；而改革轉型過程會遇到法制面調整問題，針對條文修正的法律條文，蘇揆指派他負責督導協調，希望能在最短時間內完成台鐵改革轉型。

(中時 )