淡江大橋附近海面漂5旬男浮屍 身分仍待警方釐清 14:532021/04/29 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡江大橋附近海面出現50多歲男浮屍 身分仍待警方釐清（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾今天上午11時許報案表示，施工中的淡江大橋附近有一具遺體在海上載浮載沉，警消人員獲報後出動船艇前往，警消將遺體綁上魚雷浮標打撈上岸後，發現該名遺體目測為50多歲男性，外觀腫脹，身穿米色上衣，黑色外套，手帶棉手套，黑色長褲。警方表示，死者身上並無證件，將深入調查年籍及報請刑事相驗。 士官酒駕肇事竟嫁禍女友 陸軍台東指揮部即刻汰除 高材女大生失蹤25年 他開網路節目暢談 竟意外破兇殺案 (中時 ) #淡江大橋 #浮屍 #遺體 #身分不明 #打撈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 情趣店老闆「壯陽藥」當三餐吃 警曝獨居男私下不堪真相 08:522021/04/29 社會 賓士休旅車超車不成撞貨櫃車 西濱快速道上180度翻覆 15:272021/04/28 社會 德國醫院爆命案4死1重傷 51歲女嫌遭逮捕 10:202021/04/29 國際 社會10點檔》舞小姐遭大卸7塊棄屍台北到桃園 「冤魂拉我腳」尋獲下半身 21:302021/04/28 社會 身障人士輪椅沒電求助 警徒手推回充電助返家 13:332021/04/29 寶島 民進黨評委之子趙介佑應訊拍照 北投警稱時間太久無印象 23:282021/04/28 社會 媽媽暫離晒衣 1歲女嬰面趴浴缸無呼吸 隔日送醫不治 20:452021/04/28 社會 巨型「幽靈黑輪」詭躺國道1 小客車飛撞變形4人送醫 10:392021/04/29 社會 中橫3死台中母泣無錢領屍 警2小時急募5萬助最後一程 13:462021/04/28 社會 越南妻遭家暴逼住豬舍發瘋 抓蟑螂吃又裸奔社工痛心 13:352021/04/29 社會 散發不雅傳單又砸蛋 控台新副總劈4女 2男落網辯：不知違法 09:122021/04/29 社會 社會熱門新聞 趙介佑仇家投案排場超狂 搭名車還有13小弟撐傘護送進警局 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 越南妻遭家暴逼住豬舍發瘋 抓蟑螂吃又裸奔社工痛心 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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