有民眾今天上午11時許報案表示，施工中的淡江大橋附近有一具遺體在海上載浮載沉，警消人員獲報後出動船艇前往，警消將遺體綁上魚雷浮標打撈上岸後，發現該名遺體目測為50多歲男性，外觀腫脹，身穿米色上衣，黑色外套，手帶棉手套，黑色長褲。警方表示，死者身上並無證件，將深入調查年籍及報請刑事相驗。

士官酒駕肇事竟嫁禍女友 陸軍台東指揮部即刻汰除
高材女大生失蹤25年 他開網路節目暢談 竟意外破兇殺案

(中時 )

#淡江大橋 #浮屍 #遺體 #身分不明 #打撈