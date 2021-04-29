有民眾今天上午11時許報案表示，施工中的淡江大橋附近有一具遺體在海上載浮載沉，警消人員獲報後出動船艇前往，警消將遺體綁上魚雷浮標打撈上岸後，發現該名遺體目測為50多歲男性，外觀腫脹，身穿米色上衣，黑色外套，手帶棉手套，黑色長褲。警方表示，死者身上並無證件，將深入調查年籍及報請刑事相驗。

(中時 )