桃園市長鄭文燦29日在議會質詢時，會後受訪透露華航諾富特飯店有員工確診（案1120），桃園區市議員擬參選人羅岳峰認為鄭文燦連兩天「超前」公布疫情，對比柯P和徐巧芯被指揮中心交政風調查，中央該如何處理鄭文燦？他強調鄭文燦是基於愛護市民、告知配套以安民心，呼籲中央應重新思考訊息公布的規範。

羅岳峰說，華航機師疫情延燒，桃園市長鄭文燦今上午在桃園市議會受訪時透露，諾富特一名主管（案1120）確診染疫，還說該主管有在飯店四處走動，難以防範所以淨空，422人安置其他防疫旅館，諾富特消毒淨空14天。

羅岳峰說，鄭文燦接連兩天「超前」中央疫情指揮中心公布疫情資訊，從西門國小學生家長確診，到今天諾富特飯店主管染疫，都是一早搶先從市長口中透露，下午再獲指揮官證實，是否違反傳染病防治法第八條規定，傳染病流行疫情、疫區之認定、發布及解除，由中央主管機關為之？

羅岳峰說，去年2月台北市長柯文哲透露出台商的隔離地點，指揮官陳時中當時表示未經指揮中心同意，任何人不得對外宣布與防疫有關的任何訊息，將依透露程度進行處置；台北市議員徐巧芯同樣在12月公布出比指揮中心更詳細的紐西蘭機師軌跡圖，也被指揮中心交政風調查，「非民進黨的首長與民代動輒依法調查，那同為民進黨的鄭市長超前公布該如何處理？」

羅岳峰認為，地方首長與民意代表公布訊息，都是基於疫情發生的當下，讓民眾快速了解、讓老百姓及時反應，但這一年多來，中央疫情指揮中心一再「選擇性揭露」，像是桃園醫院只能寫「北部某醫院」，造成桃園人都知道發生在桃醫、媒體卻不敢報的奇怪現象。

羅岳峰直言，桃園身為國門之都也是防疫的第一線，從桃醫事件到機師群聚，都是發生在桃園本地，鄭文燦疑似違反傳染病防治法的規定，全是基於愛護市民，迅速揭露相關資訊和配套，以安民心，強調防疫來到下半場，中央應重新思考訊息公布的規範，呼籲中央莫要一條法律兩個解釋，而忽略最根本民眾的知情權。

證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

(中時 )