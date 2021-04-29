「金門412迎城隍」是當地最大規模的民俗慶典，今年為期1個月的系列活動已敲鑼起跑，縣府建設處也自5月1日至5月30日搭配舉辦「金門美食讚」聯合行銷，目前已有35家業者共襄盛舉，消費就有機會拿到iPhone12、iPad、萬元美食消費券和SWITCH等大獎。

縣府建設處說明，目前已登記參加「金門美食讚」的業者有樸食餐廳、LIN＋COFFEE咖啡、雨川食堂、金橙牛肉麵、村復號、恆旨味屋日式鍋物、金寶來魚丸、夢酒館、起飛點茶飲店、牛二爺牛肉麵專賣店、雪屋、小島商號、鳥正居酒屋、轉角咖啡、永強生技公司(黑蒜頭)、八分舖金城店、利雷咖啡、遇見獺、小島賣派郎、三言兩語鮮茶咖啡食館、金拌麵小吃店、津味小吃、八分舖山外店、山海咖啡、AROMA義式創意料理、遇見酒吧、拾？小館、高坑有限公司、愜意甜點工作室、長合餅舖、我家蛋糕、華南汽水廠、合成餅舖、嘉年華冰果室、義巷屋等35家，且合作店家持續增加中。

第一重大獎送iPhone12、iPad、萬元美食消費券等好禮，只要至貼有美食標章合作店家，消費金額滿新台幣100元（含）以上，並登錄〈金門產業輔導及品質提升計畫網站〉即可獲得參加抽獎的資格；第二重大獎送Switch，凡在活動合作店家消費，至「金門美食讚粉絲團」按讚，並至活動貼文頁面，tag 2位好友、分享貼文、發布留言，並在留言處上傳美食與手拿舉牌合照照片，即可獲得抽獎資格；第三重大獎則是周周抽500元美食消費券，除參與上傳照片抽SWITCH 活動外，更可周周抽美食消費券。

縣府歡迎大家一起來吃美食、買美食伴手禮，增添生活的幸福感，同時還可抽大獎拚經濟。活動辦法詳見〈金門產業輔導及品質提升行銷計畫網站〉或臉書搜尋「金門縣政府建設處」、「金門美食讚」。

(中時 )