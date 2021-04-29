隨著疫情逐漸緩和，許多打卡景點均湧現人潮，顯示國內旅遊已經開始復甦。而一般民眾喜愛的旅遊以及郊外踏青，常會因為人潮擁擠、或是旅程中無法前往洗手間，以解決內急，這問題常常讓人心急如焚。想忍住憋尿或便意不僅難受，更可能危及健康。許多人都知道必須謹慎處理，到底該怎麼做才好?

富堡工業表示，旗下安親品牌推出全新一代安親舒適貼身活力褲，領先業界使用業界最薄僅0.2公分一體成型的超強吸收全芯體結構；不僅超薄透氣，穿上產品之後痕跡完全不外顯，顛覆一般民眾舊有對紙尿褲的厚重、悶熱、服裝穿著搭配不便…等刻板印象。並添加高科技高分子吸水因子，能有效抑菌減少病菌孳生，產生異味外漏。穿上後不論男女在一般衣著外觀上完全看不出，活動姿勢與範圍亦不受限制與影響，再也無須擔心出外憋尿所造成的困擾!

【憋尿不是小事 當心憋出一身病】

醫生提醒，參加戶外活動難免有憋尿或忍住便意的情況，憋住不洩洪、不排便的後遺症相當嚴重，主要有以下這些壞處：

造成尿道感染發炎：尿道口周圍存在許多細菌，若長時間憋尿，容易讓細菌聚集造成感染發炎。

膀胱受損：憋尿時，膀胱為儲存尿液而漲大，容易因為壓迫到膀胱壁上血管使得膀胱黏膜缺血，易導致膀胱功能受損。

富堡公司針對成年人需求，研發新一代安親活力褲，解決臨時內急找廁所的煩惱。(圖/中時新聞網攝)

搭配安親活力褲，出遊更放心，業界最輕薄搭配在衣著內也能輕鬆遊玩超方便！旅遊品質更加分。(圖/中時新聞網攝)

【安親活力褲0.2公分貼身輕薄 解決憋不住的超「急」煩惱】

以往許多民眾外出遠行想避免憋尿不適發生，都會提前上洗手間。有些甚至會減少或避免飲用水、酒精、茶、碳酸氣泡飲料。但是這反而容易造成水分攝取不足，也使得我們須更加注意。

因此，在業界擁有超過40年生產成人照護商品經驗的富堡工業表示，最新一代安親舒適貼身活力褲，可以說是完全針對成年人，因在外如廁不便而導致長時間憋尿，或因其他自身以及外力等原因進而開發而成。目的在供給有此類產品需求者，使生活能夠更加便利以及舒適，作為此產品之開發理念。此產品擁有目前業界最薄僅0.2公分的一體成型全芯吸收結構，不但更輕更薄吸水效率更加快速，並且穿著該產品後外觀一點也看不出與平常有明顯差異，其全芯體吸收結構具有吸收尿液後不結塊、不斷棉，完全服貼身形等優點，可方便使用者日常穿搭。此外安親活力褲體積較傳統成人系列之內著產品小、輕便好攜帶，並搭配貼心立體防漏隔邊設計，趴趴走一點都不擔心，即使外出頻尿甚至量多也無須擔心，安親提供一種全新更舒適且更具隱密性的穿著體驗，給您安心又舒爽的全新感受。

安親活力褲體積小、好攜帶，獨家全芯體設計讓褲身不變形。(圖/中時新聞網攝)

此外，全新安親活力褲有三重防漏設計達到全面防護；表層觸感棉柔，360度透氣輕薄不悶熱；採用加壓腰圍與身體貼合，親膚感相當高。同時一體成型全芯體吸收結構更讓褲身吸收本體不易變形也無斷棉之疑慮，穿上後長時間走路、甚至慢跑爬山運動也不用擔心。

【長輩有了安親活力褲 出遊再也不擔心找廁所】

對於中壯年以上、灰髮族、銀髮族來說，許多人雖然行動沒問題，可以到處趴趴走。但是隨著身體機能逐漸衰退不如以往，憋尿找廁所成為外出時的麻煩與心理負擔。對此，安親活力褲擁有貼心彈力穿著設計，不僅像一般市售內衣褲一樣的輕鬆好穿不費力，而且拆脫更換更方便。對於中高齡民眾，或是擔心有輕中度尿失禁困擾的消費者，可以說是提供更安心且更具尊嚴的心理(精神)及生理上的全方位支援。

同時，對於因工作需要而必須長時間特殊著裝，或因環境而無法自在上廁所的民眾，例如醫護人員、研究人員、高科技儀器操作人員、實驗室工程師、警務消防人員、教師、飛行員、銷售員、施工人員…，新一代安親活力褲提供更方便的支援，讓他們不必再獨自承受因工作時欠缺友善作業環境而產生的憋尿困擾。

安親活力褲即日起在全省各通路、各電商上架販售，購買方便。有了安親活力褲，就能為長輩或自己做好安心準備，不必再為跑廁所而困擾!

(中時新聞網)