大雪山林道沿線多處設有宣導牌示，東勢林管處呼籲民眾勿餵食或播鳥音的方式誘引，以免觸法受罰。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山林道沿線鳥類資源豐富，但部分賞鳥人士以飼料、食物引誘特殊鳥種靠近，影響野鳥正常習性。近日即有民眾餵食保育類藍腹鷴，經東勢林區管理處移請保七總隊第五大隊東勢分隊調查，全案緩起訴確定，年近60歲男子當庭寫下悔過書，還需支付1萬5千元罰金。

大雪山國家森林遊樂區為「台灣十大國際級賞鳥地點」之一，平假日均有許多民眾在大雪山林道沿線賞鳥。部分賞鳥與攝影人士為了看到特殊鳥種，不顧告示牌的公告，以飼料、食物或是播放鳥音嘗試引誘鳥類靠近、拍照，這樣的舉動長久將改變野鳥習性，影響生態。

根據民眾檢舉的影像顯示，年約60歲男子因想親近藍腹鷴，無視禁止餵食鳥類的牌示，利用饅頭碎屑吸引藍腹鷴靠近。保七警察第五大隊東勢分隊及台中地檢署偵辦後，認定違反野生動物保育法事實明確，判處緩起訴1年，男子除當庭寫下悔過書，還要繳交1萬5千元罰金。

東勢林管處頒贈禮品感謝熱心檢舉的民眾，民眾如發現保育類野生動物受到騷擾、虐待或獵捕情形或有具體事證，可逕向東勢林管處鞍馬山工作站舉報。並提醒民眾賞鳥時請尊重野生動物的自然行為，遵守不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉等「賞鳥五不曲」。

若隨意餵撒飼料破壞自然環境，依《廢棄物清理法》可處1200元至6000元罰鍰；若騷擾或傷害保育類野生動物生命安全，依《野生動物保育法》最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元至50萬元罰金。

東勢林管處將持續與台中市農業局、保七警察第五大隊東勢分隊合作，不定期於大雪山林道進行聯合稽查及宣導，請民眾配合遵守賞鳥規範，共同維護大雪山珍貴的鳥類資源。

(中時 )