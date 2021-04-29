光寶科宣布，第一季來自光電、汽車電子、雲端運算、AIoT與筆電、遊戲機等產品與應用需求穩定成長，光寶首季毛利率為17.8%，營業淨利率為5.6%，分別年增3.3百分點，皆為同期歷史新高，稅後純益為42.63億元，每股淨利1.83元，創下單季歷史新高。經由積極的營運資金管理與營運活動所產生之自由現金淨流入，當季之淨現金部位持續攀升至529億元。

展望第二季，光寶科技總經理邱森彬表示，受惠遠距活動與宅經濟業務持續成長，其中光電新產品，如：Mini LED、高階光耦合器、紅外線感測器等出貨持續增加；特別是高端的Mini LED 應用在筆電、電競周邊產品以及手持穿戴裝置感測需求，將是光電部門下一波成長動能，新一代資料中心電源系統獲得客戶認證、電動車充電產品陸續出貨，以及5G小基站完成開發，而半導體缺料、漲價與原物料漲價，光寶科以其產業地位獲得優先供貨地位，客戶也與光寶達成共識、吸收漲價幅度，預期第二季營收可望比首季增加，年增率則有機會比去年同期成長5～10%，毛利率也可優於首季、並與去年同期看齊。

(工商 )