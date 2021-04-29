財長蘇建榮29日在立院財政委員會指出，為提高民眾使用載具儲存雲端發票、落實無紙化政策，我國雲端發票專屬獎500元獎自今年3、4月期起將從現行60萬組提高到100萬組，另下半年將增開雲端發票800元專屬獎。

財政部指出，短期目標是下半年增開800元獎項、加碼500元獎項組數；中長期目標是將雲端發票100萬元專屬獎組數調高到1千組；雲端發票2千元專屬獎組數調高到10萬組。

財政部4月中預告修正「統一發票給獎辦法」，自今年下半年起增加800元雲端發票專屬獎，民眾中獎機會可望增加。官員表示，雲端發票使用率已達38.4％、年增三成以上，今年各區國稅局也持續輔導營業人加入電子發票行列，同時也以雲端發票專屬獎鼓勵消費者養成載具儲存發票習慣，預期今年雲端發票使用率可達到40％，甚至有望觸及45％目標。

財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼各種載具索取的雲端發票，可使用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金，只要在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金即可自動匯入指定金融帳戶。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎。

(工商 )