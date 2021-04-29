韓國車廠的車用晶片有多缺，業界打趣地說，以現代汽車((Hyundai Motor))為例，那些預購IONIQ 5的車主等真正拿到車以後，韓國政府搞不好早就已不再補助購買電動車了。

現代汽車雖於29日開始交付，目前所主打的這款IONIQ 5，但還是苦於手頭上的關鍵零組件動力馬達，還是不敷使用於生產。

自2月25日以來，現代汽車已收到約四萬輛這款全電能的電動車預訂單。原先，現代打算四月份可以出產一萬輛，但礙於晶片數量不夠，故已將此新車出廠目標值，大幅下修至2,600輛。

上周，現代汽車曾指出，晶片短缺惡況，不僅影響自己產量，同時第二季獲利也會受波及。惡性循環下，產量減少將導致交車時程延宕。同時，更有民眾擔心，2021年會搶不到政府對購買電動車的獎勵金。

至於部分特斯拉的車主，早已於2021年初獲得來自政府的補助。

目前，韓國中央政府的補貼金為800萬韓元約7,200美元。同時，有些地方政府的最高補助金額，更是達1100萬韓元。

韓國政府每年不是無限量地補貼車主購買這種環保車，若一年的補助金額用完，民眾即使購買電動車，也拿不到來自政府的獎勵。2021年韓國政府還剩多少額度，目前則不得而知。

現代的IONIQ 5中續航力較大車款，售價為4,980萬至5,450萬韓元。不過有政府獎勵金相助，車主就可以用最低3,080萬韓元的價格拿到手。

由於現代汽車零組件子公司現代摩比斯(Hyundai Mobis)的產線出狀況，IONIQ 5的生產作業也因此從7日至14日暫停，因為少了現代摩比斯所生產的車用動力馬達。

2月23日，現代汽車推出IONIQ 5，是現代IONIQ純電能電動車系列的首發車款，也是E-GMP這個電動車生產平台的處女之作。同時，現代也把IONIQ 5拿來試全球電動車市場的水溫。

現代汽車原計劃於3月在歐洲推出IONIQ 5，但如今產線不順遂因此而延後。不過，美國與其它市場在2021下半年，還有機會看到IONIQ 5。

(時報資訊)