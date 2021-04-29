下周國際新聞事件
05/03 周一 德國三月零售銷售
歐元區四月Markit製造業PMI
美國四月Markit製造業PMI
美國四月ISM製造業PMI
業績報告：安森美
05/04 周二 南韓四月通膨
澳洲央行利率決議
英國四月Markit製造業PMI
美國四月ISM紐約指數
美國三月工廠訂單
業績報告：輝瑞、思科、賽靈思
05/05 周三 API原油庫存
澳洲四月Markit服務業/綜合PMI
印尼第一季GDP
歐元區四月Markit服務業/綜合PMI
美國MBA抵押貸款申請
美國四月ADP就業報告
美國四月Markit服務業/綜合PMI
美國四月ISM非製造業PMI
EIA原油/庫欣原油/餾分油/加熱油
業績報告：三星SDI
05/06 周四 巴西央行利率決議
日銀貨幣政策會議紀要
日本四月Jibun銀行服務業/綜合PMI
德國三月工廠訂單
歐元區三月零售銷售
英國央行利率決議
美國初次請領失業救濟
美國第一季非農生產力
業績報告：任天堂、福斯集團
05/07 周五 德國三月工業生產
加拿大四月失業率
美國非農就業人口
業績報告：愛迪達、BMW、西門子
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。