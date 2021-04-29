下周國際新聞事件

05/03　周一 德國三月零售銷售

歐元區四月Markit製造業PMI

美國四月Markit製造業PMI

美國四月ISM製造業PMI

業績報告：安森美

05/04　周二 南韓四月通膨

澳洲央行利率決議

英國四月Markit製造業PMI

美國四月ISM紐約指數

美國三月工廠訂單

業績報告：輝瑞、思科、賽靈思

05/05　周三 API原油庫存

澳洲四月Markit服務業/綜合PMI

印尼第一季GDP

歐元區四月Markit服務業/綜合PMI

美國MBA抵押貸款申請

美國四月ADP就業報告

美國四月Markit服務業/綜合PMI

美國四月ISM非製造業PMI

EIA原油/庫欣原油/餾分油/加熱油

業績報告：三星SDI

05/06　周四 巴西央行利率決議

日銀貨幣政策會議紀要

日本四月Jibun銀行服務業/綜合PMI

德國三月工廠訂單

歐元區三月零售銷售

英國央行利率決議

美國初次請領失業救濟

美國第一季非農生產力

業績報告：任天堂、福斯集團

05/07　周五 德國三月工業生產

加拿大四月失業率

美國非農就業人口

業績報告：愛迪達、BMW、西門子

美國民調拜登上台後 美在中受歡迎度大幅下降
拜登執政百日 55％美國人認可

(時報資訊)

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