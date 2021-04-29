路透社今天報導，中國反壟斷機構準備對網路巨頭騰訊開出至少人民幣100億元（新台幣430億元）的罰單，雖然低於阿里巴巴集團先前被罰的182.28億元，但也足以對行業警惕。

報導引述消息人士稱，騰訊因為以前的收購和投資未按正常申報程序進行反壟斷審批而受到處罰，每項違規最高罰款50萬元，此外，騰訊的某些業務經營中也存在違反競爭的做法。

消息人士說，監管方面並不認為騰訊是最大目標，這點和阿里巴巴不同，但既然反壟斷行動已經開始了，不處罰騰訊是不可能的。

中國國家市場監督管理總局和騰訊都尚未對此報導置評。

國家市場監督管理總局10日公告，阿里巴巴集團因在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭裁罰182.28億元；26日再公告，對大型電商平台美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

這項官方針對網路平台業者的反壟斷風潮從去年11 月開始，以整頓阿里巴巴打響旗號。

騰訊業務範圍廣泛，涉及線上遊戲、串流媒體、社群媒體、廣告和雲服務等。

消息人士說，這次反壟斷調查集中在騰訊音樂娛樂集團，涉及一些音樂的獨家版權及綁定的應用程式；但騰訊的核心業務，也就是電子遊戲和社群平台微信將保持完好無損。

(中央社)