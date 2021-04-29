美國總統拜登今天利用他首場國會聯席會議演說，說明他的政府在上任100天期間做出哪些進展，又如何解決2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發的公衛和經濟漩渦。

以下是他這場65分鐘演說的4大看點：

● 「中國快速進逼」

拜登今天在演說中提及範圍廣泛的新1.8兆美元計畫，疾呼共和黨議員與他在各項分歧議題上合作，以因應中國構成的激烈競爭。

今年1月宣誓就任的拜登，主張以對企業、美國富有階級增稅來替1.8兆美元「美國家庭計畫」（American Families Plan）籌措財源。

他認為，合計規模上看約4兆美元的家庭兼基礎建設方案，代表著這世代難得一見的投資，對美國未來至關重要。

拜登說，這些支出計畫在與中國並駕齊驅上有其必要，還說他本人和執政團隊都視中國為一大戰略挑戰。

他說：「中國和其他國家都在快速進逼。」他同時表示，他投入很多時間與中國國家主席習近平交談，直指習近平「極為認真地」要讓中國「成為世界上最舉足輕重、不容忽視的國家」。

拜登在演說中多次提及宿敵中國，說北京當局尋求霸權之際，華府「樂見競爭」，但「不尋求衝突」。

● 正面談論增稅 矛頭指向富人

拜登這項計畫目標遠大，所需經費也很龐大。由於他3月已經簽署了1.9兆美元的疫情紓困法案，批評者認為美國負擔不起再來一輪這麼大筆的支出。對此，拜登有很清楚的解決方案：口袋深的避稅者。

為了籌措財源給1.8兆美元「美國家庭計畫」，拜登政府計劃把所得稅額最高稅率從川普政府擬定的37%，上調回之前的39.6%，但年收入未達40萬美元的民眾將不會面臨增稅問題。

拜登說：「我無意懲罰任何人。但我不會加重美國中產階級的賦稅負擔。」

「美國同胞們，涓滴經濟學（trickle-down economics）向來不管用。是時候讓經濟從下而上、從中往外成長。」

拜登提議向年收入超過100萬美元的富人，加倍徵收資本利得稅；而2兆多美元的基礎建設計畫財源則來自增收企業稅。

● 創建工作機會 不忘拉攏川粉

根據拜登講稿，他這次演說提及「工作」兩個字多達43次。

他說自己就任短短數月創建了約130萬個全新工作機會，比過去任何總統上任100天所做都要多。但他很快接著說，美國要保持這樣的動力、失業率要重回疫前的低水準，就必須通過他的「美國家庭計畫」。

他甚至不加掩飾地向支持川普的無大學背景藍領白種男性喊話，說他的支出計畫創造的基礎建設工作機會，約9成不需要大學文憑，7成5不需要副學士（Associate's Degree）學位。

他說：「『美國家庭計畫』是重建美國的藍領藍圖。」他還表示：「而這正是我一向所說的，即造就美國的不是華爾街，而是中產階級，工會創造的中產階級。」

● 重新聚焦黑命關天（Black Lives Matter）

鑒於明尼蘇達州前警察蕭文（Derek Chauvin）不到一星期前，剛因去年用膝強壓非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死而遭定罪，外加警察對非裔執法過當釀成死傷事件頻傳，撼動美國，拜登今天呼籲國會把握機會拿出作為。

他今天在國會聯席會議演說中，直指佛洛伊德案說：「我們都看到強壓在非裔美國人後頸的不義之膝。」他說：「現在是我們做出真正進展的機會。」

他呼籲國會把一項以佛洛伊德命名的警察改革法案，於5月25日命案滿一周年之前呈交給他。但這還不夠，拜登說他目標是根除住屋、教育和公衛方面的系統性種族歧視。

「我們有絕佳機會將道德宇宙的弧線彎向正義的一方。」

(中央社)