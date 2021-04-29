號稱「台灣團隊、全新開創」的非法影視平台「TvPay」，對外宣稱是有合法版權的多媒體系統，支援Android手機及機上盒等多種平台，每月只需66至82元不等的「銅板價」，即可收看國內所有電視節目、日韓戲劇及電影，

刑事局電信偵查大隊與新北市刑大科偵隊、保二總隊共組專案小組，將該平台蕭姓負責人等7嫌查緝到案，初估侵權金額高達4.8億元。

警方調查，業者為躲避查緝，以官方APP為掩護，另提供用戶使用「網路視頻」的侵權APP程式，以網路卡號碼綁定設備，讓APP聯動取得授權，企圖規避法律責任。並至少侵害Fuji TV、 NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi等5家知名日本電視公司權利，由「日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）」跨海提告。另國內霹靂國際多媒體、中天等多家電視亦委任「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」報案提告。

專案小組蒐證後，到新北市一處商辦大樓執行搜索，查獲蕭姓負責人、軟體及網站工程師等7人，查扣涉案APP及網頁後台程式碼、電腦主機15台、雲端伺服器22台、機上盒468台、後臺影片共計8萬4683部。

警方在影片管理清單中發現，最近熱播的台劇《未來媽媽》、《天橋上的魔術師》等都在列，但操作介面充斥簡體字，不排除該公司所宣稱的「台灣團隊開發」攏是假，其實是個台灣皮、大陸骨的侵權OTT平台。

(中時 )