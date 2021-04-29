隨著飲食習慣改變，膽結石發生率逐漸增加，以往會以開腹傳統方式治療，去年底基隆醫院引進相關設備，改採內視鏡逆行性膽胰管造影術，可以準確找出結石位置，民眾也不用受皮肉痛，復原速度也相當快。

基隆一名周太太這陣子經常覺得腹部右上方悶悶、痛痛的，有時還會痛到後背、甚至肩膀，尿液也漸漸轉為深褐色、出現猶如紅茶般的色澤，甚至開始發燒，家人得知，緊急將她送至衛生福利部基隆醫院就醫，經抽血、腹部電腦斷層攝影檢查後發現，是膽結石引起的急性膽管炎。

衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫生張可斌透過內視鏡逆行性膽胰管造影術，成功替周太太自總膽管取出結石，不適症狀明顯改善，並迅速康復出院。

張可斌指出，膽結石是由膽汁裡面的各種成分，包含膽固醇、膽色素、鈣質、蛋白質，以及少量脂肪酸等物質組成，好發於女性、中老年人或有家族病史者，而膽結石若未停留在膽囊，掉入膽道、卡住膽管，甚至讓膽汁無法順利排出，容易引發膽管炎、膽囊炎或胰臟炎。

張可斌進一步表示，一般治療膽結石會建議切除膽囊，有傳統開腹或腹腔鏡兩種方式，但考量周太太已屆耄耋之齡，改採內視鏡逆行性膽胰管造影術，不僅可以準確找出結石位置、針對病灶立即處置，也能讓周太太免受皮肉痛，快速復原。

(中時 )