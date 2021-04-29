花蓮縣文化局2017年執行「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，卓溪鄉布農族人參與舊社調查與聚落家屋修復等工作，尋根找回舊社記憶，認識百年前祖先建立的基業與累積的生活智慧。文化局為記錄族人透過參與，實踐接續斷裂的族群記憶，甫出版3套系列叢書，延續拉庫拉庫溪流域的生命力。

拉庫拉庫溪流域位於中央山脈秀姑巒山、大水窟山東側，面積約400餘平方公里；原居在中央山脈西側的布農族巒社群與郡社群約200年前向東遷移，陸續在拉庫拉庫溪南北岸建立聚落。1875年清總兵吳光亮開闢中路，自南投竹山沿著拉庫拉庫溪北岸蜿蜒前進花蓮玉里，全長152公里，就是當今所稱的清朝八通關古道。

日據時期，日本人為有效鎮壓流域內的布農族人，強勢收繳族人維生的槍械，1915年進而接連爆發「喀西帕南事件」、「大分事件」等，1919至1921年間更在東段闢築長約83公里的八通關越道路，沿線設置46處駐在所，此路也在1934至1936年間成了迫遷之路，族人被迫離開祖先百年間闢建的獵場、耕地與石板家屋。流域雖然在1981年被列入玉山國家公園範圍，礙於「排除人類影響」土地管制策略，族人仍然無法返回祖居地。

直到2017年，文化局獲中央核定「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，由中研院史語所組成調查團隊，秉持「原住民考古」精神，強調「族人、家族」參與，邀請卓溪鄉布農族人一同在流域從事考古工作，族人才能重回祖居地。

由於「重塑」為計畫主軸之一，文化局另選定卓溪鄉卓樂部落Istasipal家族位在瓦拉米步道約4.5公里處的佳心就聚落老家屋，執行「家屋重建」，基於尊重文化主體，偕同在地族人重建石板家屋、附屬石板屋、竹工寮、耕地遺構與手作步道等，去年底完工。

花蓮縣文化局也偕同在地布農族人，修復Istasipal家族的石板老屋。（羅亦晽攝）

拉庫拉庫溪流域考古工作漸雛形，文化局以《重返祖居地——拉庫拉庫溪舊社考古2017-2019》、《走進石板屋：拉庫拉庫溪流域家屋探索與重建》及《藤編回佳路：卓溪布農藤編記事》等3個主題，出版《拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑系列叢書》，紀錄文化傳承的成果，描繪族人如何透過參與和實踐接續斷裂的族群記憶。

文化局長吳勁毅表示，這套以拉庫拉庫溪流域與布農族人為主角的叢書，從「回溯族人步履」的學術調查和導入現代科技輔助及實際經驗轉化而成，值得一讀，除了能延續原民的故事之外，也能讓更多讀者進而認識花蓮的山、林與人。

花蓮縣文化局以《重返祖居地——拉庫拉庫溪舊社考古2017-2019》、《走進石板屋：拉庫拉庫溪流域家屋探索與重建》及《藤編回佳路：卓溪布農藤編記事》等3個主題，出版《拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑系列叢書》。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局出版《拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑系列叢書》，紀錄文化傳承的成果，描繪布農族人透過參與計畫實踐接續斷裂的族群記憶。（羅亦晽攝）

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