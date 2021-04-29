全台乾旱缺水，為了解高雄地區水情，經濟部長王美花29日在高雄市長陳其邁、水利署長賴建信及台水董事長胡南澤陪同下，前往高屏溪攔河堰視察抗旱水井，並聽取水利署簡報，隨後一行人轉往澄清湖視察國軍清淤情形，並慰問工作人員的辛勞。

經濟部長王美花表示，今天特別南下高雄與市長陳其邁來查看高雄水情，對於如何穩定高雄水情，一定要用最快的速度來解決，目前朝節水、調水及增加水源三大方向努力，在節水部分，感謝高雄市民都有達到原來的節水率，甚至節水率到10％，大用戶也都有節水到20％以上。

王美花說，增加水源部分，高雄市和水利署用最快的速度，總共會有62口水井，還有包括其他的，所以5月底前會增加到48萬噸的水，另水井部分，都確保一定沒有地層下陷疑慮，且都有觀測井來瞭解下面有沒有水源，與地質的穩定度。

對於調度部分，王美花指出，包括從南化水庫，從屏東和高屏溪上游等，最近都做了一些調度，所以才可以到5月底前有48萬噸的水，在這個即使是旱象在高雄比較緩和後，仍然要就長期部分來做增供穩定的水源，包括如何從屏東再增加穩定的伏流水，包括整個台南、高雄、屏東的連通怎樣做有效率的使用，目前也都開始在做規劃，待規畫下來並很快完成這些工作，對高雄未來的供水有很大的幫助。

經濟部長王美花表示，高雄市預計5月底前會增加到48萬噸的水，希望能夠減緩旱象對高雄地區民生及產業的影響。（林雅惠攝）

王美花表示，還有一點就是滯洪池，就是把主要是美濃地區這邊既有的農地，仍然維持原來使用，但是加高田埂，在多餘的季節就變成是一個滯洪作用，平常一樣可以做農作，這個滯洪池就有很多功能，甚至也可以補充地下水源，所以一個有很多功能的使用方法，經濟部會大力來推廣相關的滯洪池，相信最早可以做得出來應該是高雄美濃地區。

王美花強調，高雄的水情比較穩定，應該不會有進一步的變化，至於在其他地區，因為這2天的雨有幫助，對大家可以舒緩一點，但是要解除旱象，恐怕還要再觀測一下，下周中央旱災中心會開會，屆時將看相關氣候情形再做一個總體的研判。

對於高雄市政府因應缺水主動開鑿許多井，王美花感謝市政府跟中央一起分工，來增加這麼多的水井，由於過去鑿井工程都是中央在處理，王美花強調，高雄市政府已經出工，經濟部一定會以抗旱2.0的經費來支援高雄市政府。

水利署簡報指出，面對半世紀來最嚴峻的旱象，雖近日南部地區有幾波降雨，但河川流量及水庫蓄水仍未有明顯改善，仍須持續全力抗旱，為了因應未來降雨持續不理想的最壞情況，經濟部除已啟動前瞻建設所執行的高屏溪溪埔及大泉伏流水緊急支援高雄用水每日30萬噸外，並透過多節水、多找水及多調水來穩定高雄地區用水，多找水部分已在抗旱2.0工作趕辦落實，包括台水公司既有水井復抽29口，水利署新鑿水井30口及高雄市政府新鑿水井32口，鳳山淨水廠增供每日5萬噸、曹公圳引水送至澄清湖、山上及烏山頭淨水場增供等工作，預計5月底前可以增加高雄約每日48.3萬噸以上的用水，希望能夠漸緩旱象對高雄地區民生及產業的影響。

水利署表示，今日視察的高屏溪攔河堰抗旱水井，是抗旱2.0計畫項下的重點工作，水利署與高雄市政府合作，於高雄地區新鑿62口水井，將趕辦於5月底前完成，可增加將近每日12.6萬噸救旱水源，相當於供應50萬高雄市民用水。

(中時 )