國票金控舉行第一季法人說明會，前三個月累計稅後盈餘13.65億元、創十年新高，且較去年同期成長達193.33％，每股稅後盈餘（EPS）0.47元，每股淨值13.23元，營運穩健向上，獲利再創佳績，1～3月股價平均收盤價14.32元，今年預計配發現金股利0.65元，估算現金股利殖利率約4.54％，該公司強調，股利發放採平衡股利政策，兼顧殖利率與成長需求。

國票金控表示，子公司國際票券第一季稅後盈餘10.10億元、年成長60.83％，EPS為0.62元。國票證券稅後盈餘3.63億元、年成長7,360％，EPS為0.45元。國票創投稅後純益2.65億元、年成長354.81％，EPS為1.72元。

國票金控董事長魏啟林指出，第一季獲利亮眼，主因得力子公司營運表現優異，其中國際票券近年來積極調整授信結構，推展FRCP（固定利率商業本票）業務，加以外幣債券經營有成，養券收益維持穩健。另因應市況策略性調整部位，實現買賣斷利益，外幣債淨收益較去年同期成長33％。股權業務方面，國際票券掌握可轉債景氣循環相關個股，第一季收益與去年同期相較轉虧為盈。

國際票券自保授信在太陽能、綠電領域積極耕耘，去年獲頒光鐸獎及台灣傑出金融業務菁業獎肯定。魏啟林說，今年授信業務重點方向，除關注營運受疫情影響較大客戶外，新戶開發鎖定「後疫情時代」概念產業，如生技醫藥、長照、遠距資通訊等，以及配合政府推動再生能源、台商回流政策，工業區廠房的融資需求與聯貸商機，積極拓展信用風險低、具自償性和優質擔保品的授信新案，持續提升發行利差。

國票證券因台股指數再創新高，證券市場交易日均量較去年同期大幅增長，帶動今年第一季經紀、自營，以及新金融商品業務獲利創佳。創投子公司收益則受惠於長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。

國票金控與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立的樂天國際商業銀行去年12月8日獲金管會核准開業，12月30日開始內部營運，今年1月19日正式對外營業。開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，4月22日新推出12項「全線上」安全便利功能，包括大額轉帳約定、循環型信貸、生活繳費等，後續也將上線行動支付功能，打開樂天國際商業銀行APP就能在商店掃碼付款，未來將持續規劃外匯、投資、保險及企金等業務，豐富金融商品種類。

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