大陸安徽馬鞍山市26日晚間傳出兩架軍用訓練直升機相撞起火。當地應急管理局人員雖向地方媒體證實有直升機相撞，但至今未公布歸屬單位等具體事故情況。
廣東廣播電視台「觸電新聞上海頻道」官方微博，以及中共山東省委機關報大眾日報旗下的大眾網「海報新聞」報導，事故地點位於安徽省馬鞍山市和縣卜集岔路附近。
網傳影片中，現場有兩架直升機殘骸，破損的機翼、機身等散落在地面，現場燃起大火。網路消息稱，相撞的兩架直升機是軍用訓練直升機，且造成的傷亡可能較大。
據報導，和縣應急管理局工作人員證實當晚和縣確實發生兩直升機相撞事故，具體事故原因、傷亡情況、直升機歸屬單位等情況仍然不明，當天應急管理局、消防等部門已趕到現場救援。
截至今日，大陸中央層級官媒並未報導此事，具體事故狀況也未見官方通報。此外，這起事件僅若干地方媒體報導，並由網易、新浪等入口網站轉發，但目前已有部分報導被刪除。
(旺報 )
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