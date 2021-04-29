關於梅西(Lionel Messi)夏天去留傳聞近期不斷流出，幾天前就傳出巴黎聖日耳曼開出2+1合約給梅西的消息，希望他能到隊上與內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)組成強悍的「黃金三叉戟」，不過這個傳言還沒多久就被打破了！梅西的原東家巴塞隆納開出了最後大絕招留人。

據報導，梅西的父親在上周與巴薩主席拉波爾塔(Joan Laporta)會面，兩人討論了梅西續約的詳細內容，據《每日體育報》表示雙方都對續約感到樂觀，《阿斯報》更直接表示梅西非常接近與巴薩續約。而巴薩提出的條件是梅西在效力的最後兩年，將接受5成降薪，接著去美國職業聯盟退役，之後擔任巴薩形象大使，而巴薩會在他退役10年內繼續付薪水給他。

Messi a step closer to staying at Barcelonahttps://t.co/hKGCpuFkqu — AS English (@English_AS) April 28, 2021

而許多隊友也紛紛表達希望梅西能留在球隊，如今巴薩又規劃出如此有系統的條件，或許別隊開多大的金額都對梅西毫無影響，另外據《世界體育報》指出，巴薩還想爭取簽下有「小C羅」之稱的哈蘭德(Erling Haaland)，他目前在德甲踢球，號稱挪威的進球機器！

目前梅西與巴薩合約還有兩個月到期，但梅西仍專注於眼前的西甲賽事，而他在四月份的表現也非常優秀，西甲官方已公佈梅西為四月最佳球員候選人，另外巴薩也在4月18日拿下國王盃，當時以4-0擊敗畢爾包競技拿下冠軍，梅西獨進2球拿下MVP，目前西甲賽事進行到後半段，相信梅西非常渴望為球隊拿下冠軍，看來相較於轉隊風波，他更在意的肯定是球隊戰績了！

(中時新聞網)