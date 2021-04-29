未受美股尾盤收黑影響，台股今日跳空開高，電子股領軍帶動下，盤中衝至17709.23點，再度創下歷史新高後，賣壓開始湧現，權值股大立光、台積電及鴻海等表現清淡，外加明日就是五一連假，多頭熄火無力再攻，今日指數高低震盪超過150點，終場加權股價指數收在17566.66點，小跌0.87點，成交量為5408.22億元，為歷史次高，周線、月線同步連六紅，OTC指數收在215.08點，小跌1.31點，成交量為924.45億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日台股開高震盪收在平盤附近，表現還是稍微有點量價背離的情形，目前類股輪動算是健康，預期短期台股仍將呈現高檔震盪的格局。展望5月，若是強勢族群鋼鐵、航運及半導體能夠互相輪動，多方仍將持續掌控大盤的走勢。

盤面上，聯發科(2454)今日股價開盤跳空漲停鎖死，收在1185元，創新天價；高價IC設計股受到激勵，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)都收在漲停板，愛普(6531)、矽力-KY(6415)等皆收漲；原物料族群表現依然強勢，鋼鐵中的新光鋼(2031)、海光(2038)、中鴻(2014)等紛紛收在漲停；航運股的陽明(2609)收在79.8元，上漲6.4%、裕民(2606)收在70.2元，上漲3.24%、長榮(2603)收在79元，上漲2.86%；食品的福懋油(1225)、宏亞(1236)皆收漲停。

外資近期在現貨市場維持買超，不過，在期貨未平倉空單卻創近期新高，需要特別留意後市的變化，至於融資變化，需注意不適宜連續單日增加超過50億元。目前台股輪漲格局健康，預期回檔若是能量縮止跌，都將有再反彈的機會，預期將會在5日線附近整理。

(時報資訊)