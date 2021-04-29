砷化鎵廠-穩懋(3105)公布2021年第1季財報，第1季稅後盈餘為10.95億元，年減30%，單季每股盈餘為2.72元，穩懋預估，今年第2季營收將較第1季增加low-single digit(約1%到5%)，單季毛利率預計約為low-thirties(31%到35%)水準。

穩懋今年第1季營收為60.09億元，季減12%，年減1%，營業毛利為20.12億元，季減16%，年減23%，由於產品組合變化及產能利用率影響，單季營業毛利率及營業淨利率分別為33.5%及19.9%，分別季減1.5個百分點及4.4個百分點，單季營業淨利為11.97億元，季減28%，年減38%，稅後盈餘為10.95億元，季減14%，年減30%，單季每股盈餘為2.72元。

就產品組合來看，2021年第1季Cellular從去年第4季約佔40%到45%，上升至45%到50%；WiFi約佔15%到20%，Infra約佔15%到20%，其他由去年第4季佔比22%下滑至19%。

穩懋預估，今年第2季營收將較第1季增加low-single digit(約1%到5%)，單季毛利率預計約為low-thirties(31%到35%)水準。

(時報資訊)