福特汽車（Ford Motor）第一季業績優於市場預期，但執行長法利（Jim Farley）提出警告表示，當前的半導體晶片短缺問題在有所改善之前會先惡化，該公司並預估本季汽車產能將腰斬。

福特汽車周三盤後股價下跌逾3%，報12.12美元。

受晶片大缺貨影響，福特汽車周三表示，現在公司預期第二季汽車產量將減少約五成，減產規模大於第一季的減少17%。福特表示，擴大減產主要因為日本車用晶片供應商瑞薩電子（Renesas Electronics）的工廠慘遭祝融，導致晶片供應受阻。

法利在財報發布後的法說會上表示，未來還有更多挑戰需要克服，半導體短缺和對生產造成的影響在有所改善之前，將進一步惡化。

財務長勞勒（John Lawler）則給出稍為樂觀的看法，稱福特認為半導體供應短缺的問題將在第二季觸底，並在下半年有所改善。但他也表示，受晶片短缺影響，福特預估2021年汽車產量將減少約110萬輛。

福特第一季汽車業務營收為335.5億美元，優於市場預估的322.3億美元。經調整後每股盈餘為89美分，遠超出市場預期的21美分

晶片短缺雖迫使全球汽車製造商暫時關閉旗下工廠，導致經銷端的庫存吃緊，但供應量減少使每輛車利潤提高，因此儘管晶片嚴重短缺，但汽車製造商仍可以拿出亮眼的成績單。

福特周三表示，2021年全年經調整後稅前盈餘預估將介於55億～65億美元，其中已納入半導體缺貨問題帶來的不利影響約25億美元。全年調整後之自由現金流預估介於5億～15億美元。

調整後的獲利目標遠低於2月份提出的預測，當時該公司預估全年調整後稅前盈餘將介於80億～90億美元，而這個數據尚未納入半導體晶片短缺的影響。福特此前曾公開表示，晶片短缺可能使公司今年獲利減少10億～25億美元。產業顧問公司AlixPartners表示，晶片短缺問題估將全球汽車產業營收短少606億美元。

(時報資訊)