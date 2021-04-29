台股邁入「萬七」挑戰「萬八」之際，市場多空拉鋸！日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘表示，分析過往十年歷史數據，第二季逢低布局，能相對獲得較高正報酬機率、與較佳的平均投資報酬率雙利多，建議透過台股基金把握布局時點。

陳思銘指出，在航運與鋼鐵兩大指數領頭衝鋒下，原物料族群繼續發力，銅纜線、塑化、造紙、玻璃、資產與橡膠等族群在內的傳產類股依舊是多方重點要角，金融類股適時表態，電子股當中如面板、記憶體、矽晶圓、封測等漲價概念股表現也不俗，台股價量配合得宜，類股輪流表態上漲，有助台股持續向上攻堅。

台股量價配合得宜，類股輪流表態上漲，帶動指數連續創高走勢。第二季基金規畫之操作策略將以穩健為原則，電子股方面，台股基本面4月較3月更樂觀，半導體供應鏈及5G供應鏈紛紛上修訂單狀況，近期股價表現平穩的永續相關電子股，長期看好的半導體及5G產業，皆是觀察要點，傳產股則待拉回整理時，再擇機布局獲利成長性佳的永續傳產股。布局上平衡採取「相對報酬」與「絕對報酬」策略，以期降低投資波動風險、同時掌握台股市場多頭脈動。

在國際金融部分，FED主席鮑威爾重申，美國FOMC會議維持利率目標在0~0.25%不變，且維持目前1200億美元的擴表速度，經濟距離進一步進展還有很長的路要走，目前並不是縮減QE的良好時機，臨時性的通膨上揚不保證將會升息，FED政策如預期維持鴿派寬鬆，有利資本市場持續正向發展，當前這波資金狂潮未歇，加上亞銀上調台灣GDP成長率至4.6%，景氣持續復甦，加權指數均線全數多頭排列，有助股市多頭延續。

(時報資訊)