日本大東京地區，即使目前正在實施效力強但時間較短的新版緊急狀態，不過根據29日最新統計，還是又爆出1027位新確診者，同時，這也是三個月以來，新感染病毒者首次又超過一千位。

東京都政府29日最新紀錄，有1,027例新冠病毒感染者，這是自元月28日以來，三個月的時間中，首次每日新確診人數超過四位數字。

其實，東京在28日也有925例，將近一千位新染疫者。

4月的第一周，東京每天平均就有417個新病例，大於3月份整月平均值300例左右，且當時共有9,310位感染。然後在4月的第二周，平均每天新確診者已增至約497位。到了第三周更是上升至每天有大概665位新病例。沒想到在第四周，新的病例數已來到約759位。

2021年元月這個月，東京就有39,664例新病毒患者，平均每天1,280人受到感染，是自2020年新冠病毒爆發後，單月最多人數。

目前，東京共有138,378位染疫，是日本最多的一個地區。到28日止，東京疫歿者為1,880人。同時，有1,931位住院治療，其中53位是重症患者。

(時報資訊)