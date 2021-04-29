美國加稅計劃讓美股震盪，周三四大指數皆墨。台股人氣正旺，17400上方有守激勵投資人大膽進場，大盤開高79.4點，電子成交比重回升到6成以上，聯發科(2454)直奔漲停板1,185元，聯發科領軍高價股，鋼鐵、航運、紡織呼應下，大盤指數再刷17709.23點新高，力旺(3529)衝破1000元大關，躋身「千金股」之列，台股首見十千金盛況，且千金股中有三檔攻上漲停。台股多頭氣勢不凡，惟五一節前資金避險，今日指數創新高後拉回震盪，終場小跌0.87點，為17566.66點，成交額5408.22億元，再寫歷史次大量。今日外資(不含外資自營商)賣超63.0095億元，投信賣超18.5517億元，自營商買超2.3668億元，三大法人賣超79.19億元。

電子交投升溫，但類股漲幅排行前位仍是玻璃、鋼鐵等傳產股的天下。鋼價Q3仍看漲，中鋼闖40元大關，中鴻(2014)以及新光鋼(2031)等續攻亮紅燈。航運股有疫情干擾，華航(2610)受機師染疫波及走跌逾4%，長榮航(2618)在連鎖反應下，承受賣壓；惟產業面利多守護股價，慧洋-KY(2637)、陽明(2609)領軍，台航(2617)、台驊(2636)、榮運(2607)、裕民(2606)齊揚。高價股紅不讓，聯發科跳空漲停，力旺登高一呼一起亮紅燈，成為台股第十位千金，亦是台股首見十千金盛況，其中並有3檔攻上漲停；排在十千金之後的緯穎攻上900元大關，是否加入千金之列，市場關注。

台灣經濟面向好，台經院公布3月整體製造業景氣信號值增加3.08分至17.08分，再度轉為代表景氣揚升的黃紅燈。近來台股在電子、金融、傳產族群同步走強下，類股維持輪動走勢，追價買盤意願高漲，台灣加權指數連續多日站穩萬七，隨著重量級電子股法說會與財報陸續出爐，加上外資低回補電子股，未來有望挑戰萬八。惟台股表現勝美股，未來可能進入震盪期，即使後市樂觀仍要提高警覺。

外資連5買後，今日轉為賣超63億元。台股前半場大漲逾百點指數再締新高，但居高思危以及五一節前資金避險效應，漲幅收斂甚至翻黑，終場小跌0.87點，5日RSI為76.57，10日RSI為74.71，9日K值為86.43，9日D值為87.99，20日乖離率為2.85；收週線和月線連6紅。籌碼面有變動，加上5月報稅月，短線雜音讓台股面臨挑戰。

(時報資訊)