SBL季後賽即將在5月1日板橋開戰，高雄九太科技首輪將面對台灣啤酒，九太隊除了積極備戰季後賽，也在知名髮型設計師吳依霖團隊的幫助下「改頭換面」，以全新造型面對球迷，希望能夠在季後賽打出耳目一新的成績。

九太科技董事長沈會承希望九太在季後賽擁有嶄新面貌，於是九太全隊球員在「LE BLOOM LABO綻放實驗室」、「渥Warm Hair Studio」的知名髮型設計師Chris、Sam、張華、Mars、小吾、DARREn、Isla幫助下，進行整體造型設計，並拍攝許多型男照，希望用嶄新面目在季後賽出擊。

九太從教練團到球員都進行改造，球員吳曉謹原本就有帥氣外貌，在設計師的造型下，更顯得陽光有型；于煥亞在張華老師細膩觀察他的五官、個性後，剪出一個展露殺氣的極短髮造型，隊上學弟們看了都戲稱他好青春、彷彿回到HBL強恕時代。

(左至右)林任鴻、陳文宏及李盈鋒展現全新髮型。(九太提供)

蘇奕晉、林任鴻、吳宏興、李漢昇等平常在球場殺氣騰騰，在面對設計師時看著鏡子反而顯得羞澀，經過設計師巧手又燙又染，改變造型後都驚呼「帥氣變身了」。

JC戰象的勁爆髮型，一直深受球迷喜愛，原本JC戰象不想做造型，擔心設計師不會處理他的頭髮，沒想到在與設計師溝通後，設計出他超喜愛的髮型，也期待5月1日出賽時，能用新髮型、好表現讓球迷驚喜。

(中時 )