（17:15補台灣之星相關內容）五一勞動節就是本週六，而因為正好是週六，前一天週五（4月30日）補假一日。為了慰勞辛苦勞工，全聯福利中心、傑昇通訊、台灣之星都推出勞動節相關優惠活動，有機會可以多加利用！

【傑昇「挺勞工」 五一連假快閃優惠iPhone不用1萬4】

北台灣通信連鎖直營管理門市傑昇通信表示，為體恤全台勞工的辛勞，特別推出蘋果手機及平板的限定優惠，連假期間至傑昇通信門市購買iPhone 11（128G），就能享2,010元折扣，還有蘋果CP值最高的iPhone SE 2代（128G）原價15,500元已經夠便宜，傑昇通信再折1,510元，只賣13,990元；以及iPad 2020 10.2 WIFI（32G）免萬元。

傑昇通信照顧勞工朋友，五一連假省省買機型推薦。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

這次五一勞動節快閃優惠還有大螢幕、大電量及四鏡頭的三星Galaxy A31（6+128G），搭載6.4吋Super AMOLED U 極限全螢幕、八核心處理器、電池容量達5000mAh，並支援15W閃電快充、螢幕指紋辨識與杜比全景聲等功能；是CP值最高的入門機，原廠定價萬元有找，全台傑昇通信門市再降3,500元，只要6,490元就能入手。鍾愛小米手機的勞工朋友，紅米Note9 Pro支援4K錄影拍攝及具備6400萬像素鏡頭，配上30W閃電快充，折扣後只要$6,490元。

【台灣之星推出51勞動節限定優惠專案】

台灣之星體恤全台勞工的辛勞，宣布自即日起到2021/5/2期間，推出51勞動節限定優惠，限定優惠優惠內容包含：4G上網吃到飽(原價$499/月)、CATCHPLAY+院線強檔電影任你看(原價$199/月)及台灣之星「買東西購物商城」購物抵用券($199/月)，更大方贈送免費5G流量1GB，讓全台勞工都能輕鬆升級5G。

台灣之星推出51勞動節限定優惠專案。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

本次「51勞動節」限定優惠方案，依照上網網速的不同，提供2種資費方案，消費者可依照個人使用需求選擇，即日起至2021/5/2(日)晚上23：59止，凡新申裝/攜碼搭配 (1)月租$199資費方案：綁約30個月，可享4G 10Mbps上網吃到飽，再加享5G不限速上網流量1GB；若有同戶籍台灣之星用戶家人推薦，網速可直接翻倍升級為4G 21Mbps上網吃到飽，且網內互打免費、網外送20分鐘。(2)月租$299資費方案：綁約30個月，可享4G不限速上網吃到飽，每月再加享5G不限速上網流量1GB，且網內互打免費、網外送20分鐘。無論申辦前述何種資費方案，綁約期間內，每月都再送跨國數位影音平台CATCHPLAY+會員資格(原價$199/月)，國內外最新院線電影、精選歐美影集與旗艦台劇通通任你看，相當於約期內直接現賺$5,970($199*30個月=$5,970)；此外，每月再贈送「買東西購物商城」$199或$299購物抵用券（抵用規則詳見本活動辦法），總價值最高$8,970($299*30個月=$8,970)，同時還可享「買東西購物商城」5G手機/保健食品/家電/保養品等既有優惠、最低42折的折扣。

【PXGo!全聯線上購 限時4天最高回饋8%】

迎接51勞動節，為感謝所有勞工朋友平日付出的辛勞，全聯福利中心集結線上線下推出優惠活動。

全聯實體門市自4月30日至5月2日推出OFF COFFEE優惠活動，讓勞工們可以喝杯咖啡OFF休息片刻。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

「PXGo!全聯線上購」自4月30日補假日起推出三重優惠活動。「活動一」4/30～5/3限時4天推出「51大FUN價」活動，期間使用PX Pay支付，全館消費單日滿800元送640福利點，最高享8%回饋；「活動二」4/30～5/3限時4天推出「51應援站」，OFF COFFEE美式25杯375元，平均一杯15元、OFF COFFEE拿鐵25杯625元，平均一杯25元，另阪急麵包25個也只要575元，平均一個23元，早餐搭配咖啡跟麵包，一餐最低不到40元；「活動三」4/30～5/2限時3天，近60件生鮮雜貨限時爆殺最低4折起，全台100家門市還可使用「PXGo!小時達」的「隨點即送」快送服務，不管是吃的蔬果魚肉、零食飲料，還是用的家庭用品，最快1小時內就能送到家。

為歡慶「PXGo!小時達」5/3起擴大服務據點，即將於六都完成展店，自即日起至6/3期間祭出加碼回饋。第一重：不限金額全單享10%回饋，單日單卡上限回饋5,000點，限於「PXGo!小時達」下單並使用PX Pay支付；第二重：限時單筆消費滿399元享免運；第三重：單筆消費滿699元，可用1元加購衛生紙一串，每日每店限量；第四重：週週精選商品下殺價。

除線上好康，全聯實體門市自4/30～5/2也特別推出OFF COFFEE優惠活動，讓勞工們可以喝杯咖啡OFF休息片刻。活動期間內，消費者到有近千家有販售OFF COFFEE的超市購買現煮咖啡，即可享有美式15元、拿鐵25元優惠，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡，為辛苦的勞工朋友們加油打氣！

(科技)