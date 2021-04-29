2021台積心築藝術以「她的舞台」為主軸，在戲曲天后魏海敏舞台的故事特展後，國光劇團經典京劇「楊門女將」，5月15日晚將在新竹縣文化局演藝廳重磅登場，喜歡傳統劇曲的民眾，千萬不要錯過這場難得的演出！

為何這場演出很難得？國光劇團藝術總監王安祈說，楊門女將「12寡婦征西」要動員的演員眾多，平常要演出很不容易，台灣劇團不像大陸人多，迄今也不過演了5、6場，國光劇團分別在2005、2020加上今年2021，才演了3次的楊門女將！

王安祈說，京劇是文武兼備，「雙演」是常態，有的演員唱腔好，但表情動作不一定好，表情好的不一定有好唱腔，這場楊門女將是以年輕演員為主，由魏海敏的學生黃詩雅和林庭瑜兩位京劇新星分飾穆桂英，佘太君則分由羅慎貞和劉化蒂扮演。

「一開場就是高潮戲！」王安祈說，故事從佘太君與眾媳婦為遠在邊關的楊宗保50大壽慶生開始，未料，楊戰死，眾媳婦不敢讓佘太君知道，但佘太君察言觀色，得知惡耗，呈現「壽堂變靈堂」的大喜大悲。

王安祈說，佘太君率領穆桂英「12寡婦征西」保家衛國，有精彩的武打身段，光是武戲也不行，最後則找到楊宗保的坐騎，「識途老馬」找到楊為國捐軀的地點。

王安祈特別介紹男演員盛鑑，10年前離開國光劇團後，跟徐克導演拍電影，在影視界相當有名，去年再回到國光，日前演「孤仙」一場戲，實在迷死人，在楊門女將可以看到他扮演寇準的風采。

與王安祈在IC之音共同主持「打開戲箱說故事」的清大中文系副教授羅仕龍說，楊門女將是明代小說，清代劇戲，「12寡婦征西」不僅深具性別意識，對傳統劇曲也是大反轉，演出時能讓觀賞者感到有互動，幾百年下來才能成就此作品。

台積電文教基金會執行長許峻郎則說，西方歌劇注重唱，演員與劇中人物的形象常會有很大落差，京劇是綜合性的藝術，演員從小就受過「唱念坐打」的訓練，扮演的故事人物會讓觀者有代入感，楊門女將絕對是不能錯過的京劇大戲！

(中時 )