華航機師接二連三感染新冠肺炎，甚至華航諾富特飯店也有員工確診，29日上午開始清空住客，412人要移至防疫旅館和集中檢疫所隔離。有華航機師透露現在機師內部大家情緒更加低落，面對現在對機組人員隔離管制加上諾富特事件，大家的心情都是「沒有最壞，只有更壞。」

該名機師雖未申請住在諾富特飯店，但他表示目前同事之間士氣低落，年初中央流行疫情指揮中心公布的機師居家檢疫辦法已經重挫機組人員心情，後鬆綁規定改為居家檢疫3天，結束當日核酸檢驗陰性後方可返家，申請居住在諾富特的機組人員們未料竟遇上染疫擴大，又得再隔離14天。

該機師表示，一般機組員若是家中房間有獨立衛浴者，長班執勤返國後即可返家居家檢疫，居住在諾富特飯店的機組人員多為考量家中有幼童或是長輩，才會申請，部分為外籍航空機組人員入住。

此次華航大批機師需拉長檢疫時間，加上近期又需施打疫苗，打完疫苗需休息兩天不得執勤，導致人力調度不足、班表大亂，無機師可飛，該名機師表示目前應該是砍班表，人貨都出不去，他也擔心晶片出不去影響台灣經濟與股市。

另有遭隔離機師私下大吐苦水，憤怒指出飛到沒有疫情的地方，返國後居家檢疫3天，眼看就要回家了，沒想到諾富特出大包，連累所有機組人員，竟然被強制移監到檢疫所。也有機師苦笑稱謝謝CDC送的檢疫所14日遊大禮。

證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

(中時 )