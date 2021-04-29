華航機師染疫風暴擴大，相關資訊公布情形也讓外界討論是否夠迅速透明。對此，入口網站「yahoo奇摩」今(29日)針對「你認為近期幾波確診者的足跡會不會太晚公布？」進行網路投票，截至15時許，已有超過2800名網友投票，其中有73.2%網友表示「太晚」、19.4%表示「算晚」、僅4.5%「表示不晚」，另有2.9%為沒意見。

指揮中心昨(28日)公布案1112為70多歲男子，為日前一位從國外探親返國確診者的弟弟，並公布其足跡含桃園不少地區，包括桃園市平鎮區北興活動中心、中壢區懶得煮客家麵食館金陵店、中壢區阿曼達舞場及桃園區中埔國小。

據《中國時報》今日報導，案1112每周三上、下午固定到中埔國小樂齡中心學用智慧型手機，確診足跡被公布後，教育局宣布樂齡中心學習課程自主停課1周。但學員陳姓婦人怒嗆「現在才說，真的莫名其妙！」她昨上課到一半才獲悉已和確診翁同堂8周，讓她憂心忡忡。而班上約有30餘人來自各方，質疑防疫慢半拍。

對此，「yahoo奇摩」今詢問網友「你認為確診者的足跡資訊夠不夠完整透明？」截至15時許，有2.1%表達「非常足夠」、9.8%「還算足夠」、25.8%「不太足夠」、60.4%「非常不夠」、「1.9%不知道/沒意見」。

至於「你會不會擔心疫情擴大？」則有61.1%「非常擔心」、21.1%「還算擔心」、4.3%「不太擔心」、11.9%「非常不擔心」、1.6%「不知道/沒意見」。

截至15時許的網路民調。(取自YAHOO投票)

截至15時許的結果。(取自YAHOO投票)

截至15時許的網友答案。(取自YAHOO投票)

(中時新聞網)