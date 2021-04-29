美國眾議院跨黨派議員日前提出《台灣國際團結法案》，該法案表示聯合國2758號決議文僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。台灣制憲基金會今天公布最新民調，約78％的民眾支持台灣成為「正常國家」，約65％的民眾認為應以「台灣」之名加入聯合國，約55％的民眾認為應該制憲。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏表示，國際社會都以「Taiwan」稱呼我們，然而台灣政府自己對外發言卻曖昧不明，從基金會最新民調顯示，多數民眾都希望以台灣之名參與國際社會。

台灣制憲基金會執行長林宜正說，國際上友台聲量呈現，我們也要讓國際友人聽到我們的回應。基金會會把民調英文版送給美國友台議員與各國駐台機構，大家一起攜手跨越中國紅線、突破一中框架，早日讓台灣以正常國家之姿加入聯合國，「我們也鄭重呼籲希望蔡英文政府，讓以台灣之名參加聯合國成為施政重要目標。」

立法委員林昶佐表示，日前他與拜登總統派遣來台灣的訪團會面，就是因為對方認為他能代表台灣年輕人的聲音，想知道年輕人認為台灣的未來該怎麼走？「我清楚告訴他們，我們就是希望國家正常化，包括國與國關係的正常化。」

他指出，每次講到這個議題，外交系統官員就顯得沒自信，甚至說這是不可能的事。可是這幾年看下來，哪有不可能的事情？甚至美國人比我們還敢講，重點是政府要有勇氣，國際友人都替我們說話了，我們不能自己都落入一個中國的史觀。

(中時 )