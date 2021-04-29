疫情衝擊車市全球銷量，但台灣由於疫情控制得宜，加上政府推出振興方案與汰舊換新貨物稅補貼政策挹注，經濟部發現，我國車市在下半年快速回升，國產車與進口車同步成長，致全年新增掛牌數達45.7萬輛，創下2006年以來最高紀錄，較去年增加4.0％。

肺炎疫情2020年迅速延燒全球，嚴重衝擊各國汽車銷售市場，經濟部統計處指出，全球車市銷量驟降至7,797萬輛，低於2011年的水準，降至近十年新低，與去年同期相比大幅減少13.8％。

疫情擾亂產業供應鏈，統計處分析，2020年第2季整體汽車產業產值年增率遽降至2009年第2季以來最低點為負22.3％，所幸下半年在汰舊換新貨物稅補貼即將到期的催化下，加上業者推出新車款並搭配優惠方案，帶動銷售熱潮，產值下半年漸入佳境。

另外，汽車零件出口開低走高。統計處指出，汽車零件2020年上半年出口年減13.8％，而下半年在各國工廠接續復工後，拉貨動能回溫轉為年增1.3％，但綜計全年出口3,669百萬美元，為2013年以來最低，年減6.1％。

(工商 )