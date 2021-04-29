資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器於4月完成第三屆新創團隊的招募，並於4月29日在林口新創園舉辦啟動會議，累計已輔導完成超過20家新創，協助引資累計超過新台幣1億元。

資誠於2019年3月攜手新曄管理顧問股份有限公司，共同成立PwC’s Scale-up創業成長加速器，以「厚創新、後加速」為宗旨，協助新創團隊走向規模化經營，健全財務管理體質。資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長徐聖忠指出，資誠加速器針對新創企業發展量身訂做輔導計畫，並透過資誠審計、稅務、法律、CSR、財顧等跨事業群的整合服務團隊，提供完整的加速輔導與資源連結，陪同新創團隊永續發展與成長。

資誠創業成長加速器今年聚焦「數位轉型」、「智慧生活」與「生技醫療」等三大領域，透過嚴謹的機制遴選出第三屆10 家新創團隊。其中「數位轉型」領域的新創團隊，有結合AIoT技術提供工業設備系統整合與數據分析服務的「網聯科技」；利用AI視覺質檢系統，結合機器人進行產品自動化檢測與分析的「小柿智檢」；而「杰悉科技」則是結合物聯網及AI，打造3D數據可視化中央管理系統，輔助企業管理及決策；以及提供室內、室外定位演算法開發與解決方案整合服務的「獵戶科技」，共四家新創團隊。

在「智慧生活」領域的同樣有四家，分別是建置智慧餐飲零售平台結合社群軟體提供零接觸服務的「點點全球」；提供自動駕駛解決方案並於臺北市公車專用道試行的「台灣智慧駕駛」；打造車聯網行動定位數據平台，提供智慧出行軟體服務的「三維人」；以及結合區塊鏈與AI技術，提供金融監理科技服務的「重量科技」。

最後兩家在「生技醫療」領域的新創是提供睡眠呼吸中止症輔助診斷和治療評估平台的「太暘科技」，以及奈米科技零死角噴灑的無線手持抗菌機「承昊生技」。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，2019年底至今，新冠肺炎持續衝擊全球生活與經濟環境，但也產生許多新商機，例如生技新藥、無人載具、數位轉型與零接觸服務等。今年新加入的團隊，不僅掌握新的市場機會、擁有創新技術與卓越的服務，且具備進入資本市場的潛力。資誠希望透過加速器的輔導，與政府新創政策的雙重扶植下，能加速這些優秀團隊完成募資規劃與進入資本市場的準備。

(工商 )