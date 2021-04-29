劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》26日上映，首集邀請到有「最美賭王千金」稱號的何超蓮，近日劉嘉玲接受新浪娛樂《娛樂日報社》訪問，她也談及何超蓮，卻意外爆了個大料，何超蓮和大陸男星竇驍已結婚。

劉嘉玲受訪時被問到當主持人的感受，她表示「很困難」，因為平時都是別人訪問她，但現在要轉換身分，所以之前一定要做大量功課，了解對方的人生軌跡、什麼個性，如何打開話題等，並告誡自己做一個忠實的聆聽者。

而她也談到邀請嘉賓的標準，除了要她覺得可以有話題聊，因為有些人坐在那邊，打不開話題，也是一件蠻困難的事，同時她也想通過節目，去探索一些自己未知的世界。

劉嘉玲驚爆何超蓮已結婚。(圖／翻攝自微博)

劉嘉玲也以首集嘉賓何超蓮為例，透露自己在她很小的時候見過面，更表示「現在她也結婚嫁人，而且嫁了一個我們中國很出名的男演員」，因此她想知道何超蓮的一些想法，以及她對未來的夢想，或者她在這種中西文化交流的過程當中，是怎麼樣走過來的。

此話一出立刻引起網友熱議，不少人都相當驚訝表示，如果是說溜嘴也太尷尬，但看劉嘉玲說得很從容自然，感覺不像口誤，「一般這種爆料都特別真」，也有網友說「以為早就結婚了」。

其實，何超連認愛竇驍2年來始終甜蜜如昔，經常在社群放閃，賭王過世時，竇驍也陪女友出席喪禮，當時也被外界認定是「準女婿」，認為好事不遠了，不過何超蓮表示還在守喪期，目前沒有計畫。而稍早有媒體詢問竇驍，他也否認婚訊，「沒有結婚，現在還在守喪期。」

(中時新聞網)