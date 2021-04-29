連鎖餐飲集團瓦城(2729)2021年加速展店，預計將在台灣新展16家店，中國大陸則致力提升同店營收成長。投顧法人預期可望帶動營收恢復成長，進而推動獲利成長動能增溫，配合高現金殖利率，認為目前評價具吸引力，未來市場評價有機會上修。

瓦城股價3月底回升至261元的近10月高點，近期於245～260元區間震盪，今（29）日開低走跌，終場下跌0.99％、收於251元。三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超203張，但昨（28）日轉為小幅買超9張。

瓦城去年上半年營運雖受疫情衝擊，但受惠台灣疫情趨穩、內需消費復甦，營收自去年第三季起恢復年成長，並於下半年重啟展店計畫，合計新展8家店。中國大陸去年關閉表現落後據點，目前共有6家店，截至去年底兩岸合計共138家店。

瓦城28日受邀參加閉門論壇，指出今年將加速展店，預計在台灣新開8家瓦城、4家時時香及2家大心，合計新展16家店。中國大陸今年暫無展店計畫，聚焦提升同店營收成長率。而集團原定去年進軍美國開出首處據點，考量疫情不確定性而暫緩計畫。

投顧法人指出，瓦城去年第三季同店營收年減1％，第四季恢復成長、年增1％，今年首季進一步攀升至年增7％，預期今年同店營收可望成長0～5％。中國大陸餐廳來客數亦已回升，單店平均營收恢復疫情前水準。

瓦城透過成本控管及生產力提升，使2020年合併營收雖衰退5.89％，但獲利仍成長2.49％，每股盈餘15.95元，續創歷史新高。展望今年，投顧法人看好在加速展店與同店營收成長回溫帶動下，今年營收將恢復成長，營運槓桿效益將使獲利成長幅度提升。

同時，瓦城決議擬配息14.5元，以今日收盤價251元計算，現金殖利率達近5.78％。投顧法人認為目前評價處於歷史交易區間低緣、且落後國內餐飲同業，考量獲利成長前景好轉及高現金殖利率，認為目前評價具吸引力，未來市場評價有機會上修。

(時報資訊)