新竹市長林智堅為感謝宏宗聖堂道學院長期對市府的支持，29日親贈「厚潤群生」匾額致謝，指該院打造的「安東彌勒山宗教園區」，已落成斌凱老人紀念館、致中樓等建物，相約2023年園區完工時，能一起見證這座宗教界與南香山地區的地標建築。

林智堅表示，從小他在媽媽帶領下來道場，長期耳濡目染，宏宗聖堂道學院在高老前人努力下設立許多道場，透過弘道撫慰人心，道親更積極參與淨灘、推廣低碳蔬食等公益活動，希望透過贈匾儀式，感謝謝德祥前人、謝德勝董事長，及各位道親對市府各項工作的支持。

林智堅說，去年疫情剛發生時，他拜訪謝前人，希望減少大型群聚與課程，共同防疫，當時得到謝前人的支持，宏宗聖堂道學院更提供在地民眾許多防疫物資，讓他由衷感謝。

林智堅談及他知道高老前人有個要打造人間淨土的夢想，也就是安東彌勒山宗教園區，有幸他能為宗教園區努力，無論是建照的申請、交通維持計畫與五大管線的申請，都積極輔導讓工程能夠順利推動，並s1f2018年11月10日見證園區基地動土，更高興的是去年與賴清德副總統見證老母殿上梁。

林智堅說，他很期待2023年工程全部完成時，能一起參與，在甘銘源建築師、瑞助營造及業主三好的成就下，工程目前都非常順利，這不僅對新竹市是非常重要的宗教建築，也能讓很多民眾來此得到心靈沉澱，看見台灣建築的美。

市府表示，「安東彌勒山宗教園區」是新竹市府核定的宗教園區，自2008年起共有10年的大建設，打造沉靜莊嚴、人與大自然和諧共生的建築，預計2023年完工，將成為宗教界與南香山地區的地標建築，目前園區已落成斌凱老人紀念館、致中樓，是安東道場全球道務中心。

(中時 )