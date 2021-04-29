郵務士除了幫忙民眾遞送信件，還能救人一命！宜蘭郵局郵務士洪煌毅27日一如往常按照排定路線將信件送到指定地址時，發現有民眾暈倒在家門口，趕緊趨前協助，並將其扶至家中休息並通知其家人儘速返家照顧，事後更以僅是舉手之勞，婉拒民眾的謝禮，義行深受肯定。

宜蘭郵局表示，郵務士洪煌毅27日沿著家戶送達信件，當送到宜蘭市中興路某民宅時，發現張姓男子暈倒在家門口，洪煌毅未做多想立即上前關切，經多次呼喚後張某順利甦醒，洪煌毅進一步詢問狀況後，將張某攙扶至家中休息並協助連絡其妻，再由趕回家中的家人陪同就醫。

由於洪煌毅的熱心及處置得宜，讓暈倒在家門口的張先生感動不已，從醫院返家後，立即準備一份厚禮要送給洪煌毅以表達感謝之意；但洪煌毅立即婉拒並表示，這只不過是舉手之勞，不需要如此客氣，並提醒及祝福對方要多注意身體的健康。

洪煌毅並表示，平日除了做好投遞郵件本份外，也會順道關心用郵客戶的生活起居，這次遇到的事件只是略盡棉薄之力，並不是什麼大功勞，在忙碌的現代社會，如果大家平時都能相互多關心，相信這個社會會更加祥和。

宜蘭郵局得知此事後，也大為推崇洪煌毅的善行，宜蘭郵局局長嚴洧澤表示，郵務士平時在街頭巷尾、鄉間小路投遞郵件，同時也會關照與關懷民眾，成為地方上的守護員，更是社區鄰居的好夥伴，這些都是郵政公司長期以來持續關注的議題；未來也會持續做好服務地方的郵件投遞工作，並配合社區發展與需求關心獨居長者，持續為社會注入有情有愛的溫馨暖流。

(中時 )