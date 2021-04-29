2021年房屋稅將在5月開徵，根據全國房屋稅開徵件數統計908.16萬件，稅額810.76億元，較2020年開徵件數增加1.9％、稅額增加2.26％。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比重將近8成，與2020年相比，件數成長最多為台中市，增加6.18萬件，成長比率5.62％；稅額成長最高為高雄市，增加金額4.03億元，成長比率3.98％。

財政部表示，根據房屋稅條例規定，非自住的住家用房屋稅率為1.5％到3.6％，各縣市政府可視所有權人持有房屋戶數定差別稅率。另外供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所 用房屋稅率3％到5％；供人民團體等非營業使用房屋稅率1.5％到2.5％；房屋作自住或公益出租使用則按1.2％課徵。

財政部表示，經統計全國自住房屋件數699.17萬件，稅額約309.54億元，占全國開徵件數與稅額比率分別為76.99％與38.18％；非自住的住家用房屋稅件數73.25萬件，稅額為71.6億元，占全國開徵件數8.07％、8.83％。

人民團體等非住家非營業用、營業用及私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數合計127.22萬件，稅額426.91億元，件數比重14.01％及稅額比重為52.66％。

(中時 )