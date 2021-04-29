南管藝術家王心心近期嘗試突破自我，一改過去溫婉文雅的形象，挑戰編創白居易《長恨歌》，一把琵琶抱在懷中，唱響詩句裡的唐明皇與楊貴妃的愛恨情仇，本周末將受邀到新北市八里一私人聚會場所「八壺精舍」開唱，和熱愛藝文的文人雅士分享南管之美。

王心心表示，近期她在藝術創作上遇到瓶頸，必須要跨出去，為此，她向編舞家林懷民、作曲家賴德和請益，兩位給她的建議是「要離『家』遠一點」，這裡的家，指的是王心心耕耘已久的南管藝術。

自小在南管發源地福建泉州成長的王心心，父親是南管樂器製造師，也因此她對南管音樂的基礎深厚，特別是她清亮的嗓音，也深植觀眾心。但林懷民要王心心先放下自小熟悉的南管語法、樂器演奏，以及過往世人給予的肯定和讚美，都要先放下，從中尋找新突破。

於是，王心心嘗試不設限，以自由即興的方式演奏南管，比南管原有的即興方式還要自由，甚至隨著《長恨歌》詩詞裡的高昂之處，彈斷琴弦，這都是過去傳統南管演奏不曾見的方式。

王心心表示，這是新嘗試，她會隨著現場觀眾帶給她的感受，以及詩詞裡的悲喜即興演奏，「南管的琵琶演奏，不會太激烈，但我運用了很多滾奏、撥弦等方式，製造效果。」

(中時 )