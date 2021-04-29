華航機師染疫事件持續延燒，諾富特桃園機場飯店29日執行淨空計畫，400多名機組員需送至集中檢疫所及防疫旅館，且環境消毒過後還要靜置14天以上，有華航機師感嘆「只覺得很無言」，也有機師表示臨時被轉去位於山區的檢疫所，只有給一條薄毛毯，食物、衣物都相當缺乏。

華航機師表示，早上8點的時候衛福部長陳時中透過飯店廣播系統公告，要轉往其他檢疫所，而因機師居家檢疫僅3天，身上只有帶輕便的夏季衣物，零食、飲品也沒有多準備，由於該檢疫所為北部某山區，氣溫相當低，每個人的標配僅有一條薄毛毯，且房間內只有冷氣沒有暖氣，物資相當缺乏，只能透過家人送相關物品。

另1名華航機師則直言「傻眼又無言」，表示接到通知的當下感到無所適從，只能遵照指示去做，即便已經安定在檢疫所了，仍處於無言的狀態，現在大家也都不敢再多說什麼，只能默默配合，希望事情告一段落。

也有未住在諾富特的華航機師提到，自己雖然沒有住在諾富特裡面，但不敢想像正在隔離的人會有多慌張，「最安全的地方竟然變成病毒的溫床」，而他也說，諾富特除了有華航機師外，也有不少外籍航空的機組員都住在裡面，如果自主管理不恰當，便極有可能交叉感染。

(中時 )